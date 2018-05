Sinteza zilei: Decizia Curții Constituționale: Klaus Iohannis trebuie să o revoce pe Laura Codruța Kovesi/ Procurorii sunt puși practic în subordinea procurorilor/ Mii de oameni au ieșit în stradă

Cei șase judecători care au votat pentru această soluție au apreciat că „prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei”.

Dana Girbovan, președinte al UNJR, consideră insă că Decizia Curtii Constitutionale NU da dreptul Ministrului Justitiei sa revoce procurorii sefi dupa bunul sau plac, asa cum afirma unii. La fel, argumentul ca Presedintele este votat de milioane de persoane este complet irelevant in acest context, deoarece procurorii nu sunt nici subordonati si nici sub autoritatea Presedintelui, mai spune Girbovan. Ceea ce spune azi Curtea Constitutionala este ca "Preşedintele României, în temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constituţie, nu are o putere discreţionară proprie în cadrul procedurii de revocare, ci o putere de verificare a regularităţii acesteia. Rezultă că prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei."

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că se așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să respecte decizia Curții Constituționale și să emită decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Comentând că „președintele e om și el”, Toader a invocat și o a doua variantă, cea a refuzului șefului statului, echivalent în opinia sa cu nerespectarea Constituției.

Întrucât deciziile şi hotărârile CCR sunt irevocabile şi direct executorii, nu pot fi supuse niciunei căi de atac, nici măcar Curtea însăşi nu poate reveni asupra lor, şi au valoare de precedent judiciar, credem că obţinerea unor opinii ale Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) este un obiectiv actual şi necesar. O astfel de opinie sau set de opinii ar putea clarifica în ce măsură CCR poate acţiona aproape ca un legiuitor pozitiv sau ce părţi din deciziile sale au caracter obligatoriu ori de recomandare, inclusiv cum s-ar putea contracara situaţia în care însăşi Curtea Constituţională este cea care, abuzând de prerogativele sale, încalcă grav Constituţia, scrie Alexandru Cristian Surcel pe HotNews.ro.

Mingea este acum în terenul președintelui Iohannis. Variantele sale nu sunt multe:



1. Poate semna decretul de revocare a șefei DNA, o decizie care însă îl poate costa enorm din punct de vedere politic. În plus, prin asta legitimează controlul politic asupra justiției.



2. Poate refuza să o revoce pe Kovesi. Consecința ar putea fi suspendarea, preluarea interimatului de Șeful Senatului și revocarea șefei DNA. Mai mult, în acest caz ar transmite mesajul clar că, în România, statul de drept și, implicit, democrația, garantate în teorie de principiile constituționale, se află în disoluție.



3. Poate aștepta pur și simplu să vadă ce se întâmplă, fără a anunța nicio decizie și forțând o altă decizie a CCR.



4. Poate invoca faptul că adresa trimisă ministrului Justiției este un act administrativ care a produs efecte juridice, adică șefa DNA a rămas în funcție. Într-un atare scenariu s-ar putea relua procedura de revocare, dacă președintele nu-și revocă propriul act sau acesta nu ar fi atacat în contencios administrativ.



Deputatul PSD Florin Iordache a declarat miercuri că decizia Curții Constituționale este clară: „Codruța go home!”. „Decizia este clara. În trei cuvinte: Codruța go home!, dacă tot vorbește engleza”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.

Dacian Cioloș, fondatorul Platformei România 100, scrie pe Facebook că prin decizia Curții Consituționale privind revocarea șefei DNA instituția a devenit un ”jucător politic”, iar ” susținerea partidului și nu legea a devenit cel mai important factor în decizie”, motiv pentru care ”Curtea Constituțională trebuie depolitizată complet pentru a-și relua rolul”.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că decizia Curții Constituționale potrivit căreia există unui conflict constituțional între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României ”îmbracă caracterul unei lovituri de stat”. De asemenea, acesta a spus că președintele ”nu poate fi determinat să ia o decizie împotriva voinței oamenilor care i-au acordat mandatul”.





Monica Macovei spune că ministrul Justiției, un politician din partidul sau coaliția aflată la putere, va decide singur asupra carierei procurorilor șefi DNA, PG și DIICOT, subordonându-i politic. Președintele este scos din joc, a devenit o “ștampilă”. Deși a fost votat de peste 6 milioane de oameni, astăzi președintele a fost subordonat deciziei unui ministru numit politic de o coaliție care a primit cca. 3,6 milioane de voturi. Și CSM este, practic, eliminat din procedura de revocare a procurorilor șefi. De altfel, nici avizul consultativ al CSM nu a mai contat pentru ministrul Justiției.

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, pentru agenția Mediafax, că în cazul în care președintele Klaus Iohannis va refuza să o demită pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA se poate vorbi „serios” despre o suspendare a șefului statului, din cauza încălcării unei decizii a CCR.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea susține că, după anunțul Curții Constituționale privind conflictul între Guvern și Președinte pe tema revocării șefei DNA, președintele ar putea fi obligat să o revoce sau să fie refăcută motivarea refuzului.







Cine sunt judecătorii care îl obligă pe Iohannis să o revoce pe șefa DNA și ce partide i-au susținut

Decizia Curții Constituționale a României de a-l obliga pe șeful statului să o revoce pe șefa DNA, formulată în termeni tranșanți și fără precendent în jurisprudența instituției, a fost luată cu o majoritate de 6 la 3. Cei care au impus o astfel de hotărâre au fost susținuți politic de PSD și UDMR. Cei trei care s-au opus sunt Livia Stanciu (numită la propunerea președintele Klaus Iohannis), Daniel Morar (numit la propunerea fostului președinte Traian Băsescu) și Ștefan Minea (numit la propunerea PDL).