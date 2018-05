Zegrean, despre decizia CCR în cazul revocării șefei DNA: „Nu am mai văzut așa ceva. Nu poți să îi dai dispoziții președintelui”

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, a declarat, miercuri, că solicitarea Curții Constituționale adresată președintelui Klaus Iohannis de emitere a unui decret de revocare a Codruței Kovesi este o practică nouă, precizând însă că nu CCR este cea care spune cum se rezolvă un astfel de conflict, relatează Mediafax.

"Nu am mai văzut așa ceva (ca judecătorii CCR să dea indicații - n.r.). Eu am participat la soluționarea unor conflicte juridice de natură constituțională, dar de fiecare dată, Curtea s-a limitat să constate existența conflictului. Nu Curtea este cea care spune cum se rezolvă conflictul pentru că lucrurle sunt simple: dacă ar fi spus că este conflict, partea care a intrat în conflict trebuie să iasă cumva din conflict, nu Curtea trebuie să găsească și soluția. Este o practică nouă, probabil că de acum înainte așa vor merge. Vorbim totuși de președintele României. Este persoana aleasă cu cea mai mare legitimare electorală, nu poți să îi dai dispoziții președintelui. Dispozițiile președintelui sunt scrise în Constituție, el nu are altă fișă a postului decât Constituția. Nu se poate merge chiar atât de departe, toate au o limită. Președintele poate să respecte sau să nu respecte decizia Curții Constituționale, cea de-a doua variantă și-o asumă. În Constituție se spune că deciziile Curții sunt general obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial. În cel mult o lună, decizia trebuie motivată și publicată în Monitorul Oficial, din momentul acela opțiunea este una singură, constituțională, cealaltă este pe riscul fiecăruia", a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24.

Fostul judecător CCR a transmis că, prin decizia luată, judecătorii CCR nu au încălcat principiul separației puterilor în stat.

"Nu putem spune că prin decizie s-a încălcat principiul separației puterilor în stat, Curtea este abilitată să soluționeze conflicte de natură constituțională dintre autoritățile statului. Deci trebuia să facă asta, pentru că îi intră în atribuții. Cum a decis să o facă este un alt aspect. (...) Ne putem aștepta ca orice ministru care vine să schimbe procurorii, procurorii-șefi, că dacă poate schimba procurorii șefi, de ce nu ar putea să schimbe procurorii efectiv? Nimic nu îl mai oprește. Eu cred totuși că nu asta a dorit Curtea Constituțională se se întâmple. Ce s-a transmis e minuta ședinței. Ce s-a scris acolo nu se mai poate schimba, rămâne scris. Prin motivare, sigur că vor motiva de ce au făcut asta. Dar minuta rămâne bătută în cuie. Dar minuta așa rămâne. Să nu vă așteptați să se schimbe ceva prin motivarea deciziei", a mai spus Zegrean.

Curtea Constituțională arată, în comunicatul oficial privind decizia de existență a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, că șeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi.

Curtea Constituțională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul șefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

"Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curții Constituționale.