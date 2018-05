Iohannis, obligat să o revoce pe Kovesi ca urmare a deciziei Curții Constituționale (surse)

Potrivit acestora, calea de urmat pentru ieşirea din conflict este emiterea decretului de către şeful statului.Anterior, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a scris miercuri pe contul său de Facebook că decizia Curții Constituționale potrivit căreia există conflict juridic de natură constituțională între Președinție și Guvern în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, „valorifică principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei”. „Preşedintele României nu are nici o abilitare legală pentru evaluarea competenţelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul justiţiei care are astfel de competenţe, stabilite atât la nivel constituţional cât şi la nivel infraconstituţional”, a comentat Tudorel Toader.