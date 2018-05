Siegfried Mureșan: Dacă Guvernul PSD - ALDE va continua cu atacurile la adresa statului de drept, România ar putea pierde banii pe care Comisia Europeană vrea să-i dea în plus

„Comisia Europeană a propus astăzi o creștere de 8% a fondurilor europene de coeziune pentru România în viitorul buget multianual al UE, până la 27,2 miliarde de euro. Este cea mai mare creștere procentuală a fondurilor europene dintre toate statele membre, în condițiile în care la state precum Ungaria și Polonia s-au înregistrat tăieri mari. (...) Este clar că Comisia Europeană a vorbit serios când a spus că nu va mai accepta derapajele unor state privind statul de drept și valorile europene. Tăieriele pentru Ungaria și Polonia par să confirme acest lucru. Mare grijă! Dacă Guvernul PSD - ALDE va continua cu atacurile la adresa statului de drept, aceste creșteri propuse vor fi imediat răsturnate până la adoptarea bugetului multianual”, scrie Mureșan pe Facebook.Europarlamentarul PNL precizează, totodată, că această „creștere pentru România contrazice toate pozițiile eurosceptice care spuneau că țara noastră este mereu dezavantajată de deciziile Comisiei Europene”„Iată că, deși am avut cea mai slabă absorbție a fondurilor europene din UE, Comisia Europeană ne mai dă o șansă și crește fondurile de coeziune pentru țara noastră. Europa este alături de România”, a adăugat el. Comisia Europeană a prezentat propunera pentru noul buget pe termen lung, 2021-2027, politica de coeziune având la dispoziţie fonduri totale de 373 de miliarde euro. Ne vom axa pe câteva sectoare majore, printre care inovare şi sprijinirea micilor întreprinderi, infrastructură şi acces la internet, educaţie, zonele urbane a declarat Corina Crețu, comisarul pentru politica regională. Comisia a prezentat propunerea sa pentru noul buget pe termen lung al UE, atât în prețurile curente, cât și în prețurile constante din 2018. României îi vor fi alocaţi 27,20 miliarde euro (preţ curent), însemnând 30, 76 miliarde euro - preţ constant. Potrivit Financial Times, ​Uniunea Europeană intenţionează să redirecţioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate ţărilor din Europa Centrală şi de Est spre state precum Grecia, Italia şi Spania, arată documente obţinute de cotidianul Financial Times. Planul Comisiei Europene de reformare a politicilor de coeziune, în valoare de 330 de miliarde de euro, reprezintă unul dintre cele mai disputate elemente ale proiectului bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Proiecte de documente obţinute de Financial Times arată modificarea criteriilor prin care Comisia Europeană alocă fondurile, astfel că ţările din Europa Centrală şi de Est riscă să se confrunte cu reduceri ale finanţării mai mari decât ponderea de 10% prevăzută la nivel general pentru programul de coeziune.