Iohannis îl primește miercuri pe Prințul Charles

Alteța Sa Regală Charles, Prinț de Wales, va fi primit în holul de Onoare al Palatului Cotroceni la ora 15.40, după care vor urma convorbiri tête-à-tête, potrivit agendei oficiale a șefului statului român.În martie anul trecut, Printul de Wales a fost primit, la Palatul Cotroceni, de Iohannis, care l-a decorat cu Ordinul National 'Steaua Romaniei' in Grad de Mare Cruce, in semn de 'pretuire pentru activitatea in Romania si pentru promovarea imaginii acesteia in lume'.Prințul Charles a mai fost la COtroceni și în mai 2016.In iunie 2015, printul Charles si-a lansat propria fundatie in Romania - Fundatia Printul de Wales -, o organizatie caritabila cu scop educativ ce urmareste sa sprijine pastrarea patrimoniului, agricultura si dezvoltarea durabila in Romania.Printul de Wales detine, prin fundatia sa caritabila din Marea Britanie - The Prince of Wales's Charitable Foundation -, o casa saseasca in satul Viscri, judetul Brasov, pe care a oferit-o fundatiei sale din Romania.