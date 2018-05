Presa elvețiană, despre Viorica Dăncilă, în ziua vizitei lui Dragnea în Confederație: Strălucește prin supunerea deplină față de șeful său și printr-o incompetență siderantă

Cotidianul elvețian arată că vizita lui Liviu Dragnea are loc în condițiile în care la București ar fi putut fi pronunțată sentința în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual (sentința a fost amânată pentru 8 iunie, n.r.) și notează că nici la precedentul termen Dragnea nu s-a prezentat, deoarece a apărut o vizită surpriză la invitația premierului Benjamin Netanyahu.Pe agenda vizitei figurează discuții despre spațiul Schengen cu Dominique de Buman, omologul său de la Consiliul național, și președintele Confederației, Alain Berset.Tribune de Geneve arată că Dragnea este în vizorul unei anchete a Oficiului european antifraudă și că a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în 2016 în dosarul Referendumul, o condamnare care l-a împiedicat să devină prim ministru, după victoria zdrobitoare de la alegerile parlamentare din 2016.„Președintele Klaus Iohannis și-a afirmat atunci voința de a nu numi un premier condamnat penal. Dar e singurul atu pe care președintele îl are în mânecă”. arată Tribune de Geneve, care subliniază liderul PSD este cel care „conduce dansul” în ultimul an și jumătate în România.Cotidianul elvețian vorbește despre „spiritul combativ” al lui Liviu Dragnea care i-a permis să reziste la presiunile judiciare și la cei care vor să îl vadă răsturnat de la putere.A schimbat premierul de două ori, reprosându-le că își asumă „prea multă libertate” și o numește pe Viorica Dăncila, provenită din cercul restrâns al apropiaților săi.„Ea devine prima femeie premier a țării. De atunci, strălucește prin supunerea deplină față de șeful său dar și printr-o incompetență siderantă la acest nivel”, arată ziarul elvețian.„Dar partidul și liderul său știu să reziste”, mai arată sursa citată, care amintește de contestarea periodică a Guvernului în stradă.