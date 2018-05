Şcoala care a ars în Capitală nu avea autorizaţie de securitate la incendiu

Potrivit ISU, în urma incendiului izbucnit luni noapte, au ars aproximativ 500 de metri pătraăi de construcţie.La începutul anului şcolar, în septembrie 2017, ISU anunţa că doar 44 din cele 642 de unităţi şcolare din Bucureşti au autorizaţie de securitate la incendiu, iar în Sectorul 5, nici una dintre cele 67 de unităţi de învăţământ nu avea autorizaţie ISU.La rândul lor, primarii de sectoare se declarau nemulţumiţi de faptul că ISU refuză să acorde avizele şi autorizaţiile pentru şcoli şi grădiniţe, susţinând că aceasta blochează reabilitarea clădirilor.Avem nişte situaţii ieşite din comun, precum nişte corpuri de clădire de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza sau Şcoala 124, unde abia acum facem corpuri sanitare în interiorul şcolii. Am făcut 25 de expertize tehnice la unităţi de învăţământ, astfel încât să putem să începem execuţia lucrărilor de reabilitare. Suntem în procedură pentru încă 20. La 33 de unităţi am extins supravegherea video, astfel că toate sunt supravegheate, iar la 30 am instalat sistem de alarmare în caz de incendiu, astfel că toate au acum acest sistem. Suntem în reabilitare la 11 şcoli şi de extindere la şase, reabilitare la o grădiniţă şi extindere la patru”, a spus primarul Sectorului 5, Daniel Florea.Conform site-ului şcolii, aceasta funcţionează din 1950.Din cauza pericolului ca unitatea de învăţământ că nu reziste în cazul unui seism, în 1998 au fost făcute demersuri pentru consolidarea clădirii, în 1999 fiind inclusă în programul de reabilitare a şcolilor, astfel încât lucrările s-au încheiat în septembrie 2002.Din septembrie 2007, clădirea aintrat într-un nou program de reabilitare - modernizare.