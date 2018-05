Liviu Marian Pop: Pentru mine, PLM înseamnă Pop Liviu Marian / Nu am dublă educație, spre deosebire de alții care pe de-o parte pozează în oameni educați, pe de alta scandează obscenități în Piața Victoriei

Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a criticat, duminică, pe Facebook,”dubla educație” a celor care nu sunt consecvenți, care ”pe de-o parte, pozează în oameni cu spirit civic, educați”, pe de alta ”înjură pe paginile de socializare sau își iau copiii de mâna, merg în Piața Victoriei și scandează obscenități și vulgarități de cea mai joasă speță”. Reacția acestuia vine după ce, spune Pop, a fost ”înfierat” pentru că a scris săptămâna trecută ”PLM Plec la Munca. Voi ce faceți?”. A cesta a spus că ”Pentru mine, PLM înseamnă Pop Liviu Marian”, ”pentru alții însă, se pare că înseamnă vulgaritate”.

Postarea integrală a lui Liviu Marian Pop:

Am postat săptămâna trecută un mesaj cât se poate de simplu. “Pop Liviu Marian (PLM) plec la muncă”.

Pentru mine, PLM înseamnă Pop Liviu Marian și, chiar dacă azi plec la muncă, mâine plec la mare, iar poimâine plec la munte, tot același Pop Liviu Marian rămân, așa cum am rămas atunci când am plecat la minister sau când am plecat de la minister. Pentru alții însă, se pare că înseamnă vulgaritate.

Cu ură viscerală am fost înfierat de aceștia: “cum îmi permit eu, fost ministru al educației, să scriu așa ceva?”.

Cei care mă cunosc foarte bine știu că nu vorbesc sau scriu vulgar, de aceea au înțeles spiritul meu de glumă.

Am educația necesară să nu postez vulgarități pe paginile mele de socializare și nici să las comentarii de acest fel pe paginile altora.

Nu am dubla educație, spre deosebire de alții. Ei rezistă în această dublă educație înjurând, vorbind obscen și amenințând pe principiul “noi suntem tineri, frumoși și liberi. Putem să ne exprimăm liber și cum vrem noi. Azi un fel de educație, mâine altul, poimâine la fel. Nu contează copiii noștri sau ai altora, nu contează părinții noștri sau ai altora. Noi să ieșim in evidență, chiar vorbind sau scriind vulgar.”

Dubla educație nu le permite să rămână consecvenți. Pe de-o parte, pozează în oameni cu spirit civic, educați, “politically” corecți, cu pretenții elitiste, dar pe de altă parte, înjură pe paginile de socializare sau își iau copiii de mâna, merg în Piața Victoriei și scandează obscenități și vulgarități de cea mai joasă speță. Oare asta înțeleg ei prin educație? Eu, nu! Iar dacă, a doua zi, la școală, copiii lor vor folosi aceleași cuvinte vulgare, cu siguranță vor învinovăți profesorul, directorul, inspectorul și ministrul pentru educația copiilor lor. Școala românească are reguli clare privind conduita și limbajul elevilor. Aceste regulamente interzic limbajul vulgar, injuriile sau jignirile. Cred că aceste reguli, deși nescrise, există și în societate.

Poate școala să ofere o educație de calitate atâta timp cât unii părinți încalcă aceste minime reguli?

Cu dubla educație, misiune imposibilă!”