Restricţii de trafic, sâmbătă, în București pentru parada motocicliștilor și bicicliștilor

Biciclisti in trafic

"Marea Unire Moto şi Velo”, eveniment marca "Iubim 2 Roţi”, care reuneşte două parade ale motocicliştilor şi ale bicicliştilor, va avea loc sâmbătă în Capitală. Paradele vor fi încheiate cu concerte la care vor cânta, printre alţii, Bucovina, Nimeni Altu', Mihai Mărgineanu, Cargo şi Trooper. Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul va fi restricţionat pe banda I de circulaţie pe traseele celor două marşuri între 13.15 şi 14.00 și 14.30 – 16.00, relatează News.ro.

"Iubim 2 Roţi” se află în acest an la cea de-a şasea ediţie, evenimentul debutând vineri. Până duminică, pasionaţii de motociclete şi ciclism vor sărbători prin concerte susţinute, printre alţii, de Cargo, Mihai Mărgineanu, Trooper, CIA, Nimeni Altu' şi Jack of all trades.

Anul acesta, sute de biciclişti şi motociclişti vor participa la „Marea Unire Moto şi Velo” în ziua de sâmbătă.

Astfel, pentru motociclete şi mopede, traseul este: parcarea din faţa Gării Baneasa – Fântâna Mioriţa – Piaţa Presei Libere (pe deasupra pasajului) – Bd. Kiseleff – Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Piaţa Mihail Kogălniceanu – Pod Opera – Splaiul Independenţei – Şos. Grozăveşti – Clubul Quantic. Marşul se va desfăşura între 13.15 şi 14.00.

Parada bicicliştilor se va desfăşura pe traseul: Piaţa Alba Iulia – Bd. Unirii – Piaţa Unirii – Splaiul Independenţei – Pod Grozăveşti – Şos. Grozăveşti – Clubul Quantic. Marşul se va desfăşura în intervalul 14.30 – 16.00.

Potrivită Brigăzii Rutiere, deplasarea participanţilor se va face pe banda I de circulaţie.





Poliţiştii recomandă şoferilor să evite să circule, pe cât posibil, în zonele în care are loc evenimentul, să folosească autovehiculele personale cât mai puţin pentru a evita blocajele de trafic şi să opteze pentru mijloacele de transport în comun, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate sau cât mai departe de locul de desfăşurare a evenimentului, să respecte semnalele agenţilor din trafic şi să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de participanţi.