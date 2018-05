Om de afaceri: Negulescu ne ancheta cu cătuşele pe masă, ne puneau pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca să nu avem unde să dormim

Omul de afaceri Răzvan Alexe a afirmat joi că fostul procuror Mircea Negulescu ”ne ancheta cu cătuşele pe masă, ne puneau pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca să nu avem unde să dormim”. Alexe a fost audiat joi la Parchetul General ca martor după plângerea depusă de deputatul Andreea Cosma împotriva lui Negulescu.





"Am dat declaraţii în calitate de martor pentru plângerea făcută de Andreea Cosma, în dosarul instrumentat de doamna procuror Grosu. Am spus ce am avut de spus, m-au întrebat despre felul cum ne-a presat domnul Negulescu şi cum a încercat să distrugă familia Cosma. Ne ancheta cu cătuşele pe masă, ne puneau pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca să nu avem unde să dormim că erau 16 grade afară. Avea pistol, binenţeles, şi dânsul, dar şi cătuşe. Am văzut că a spus el că nu a avut niciodată cătuşe. Avea cătuşele dumnealui în birou, o să îi şi spun, cătuşele aveau o inscripţiune, ceva cu numărul 19. Nu cunosc ce pistol era, nu am făcut şcoala militară. Făcea asta ca să dăm declaraţii de Andreea Cosma şi ca să poată să ia cenuşa din vatră, aşa s-a exprimat", a declarat Răzvan Alexe, potrivit Mediafax.





Afaceristul a precizat ironic că ar fi vrut să îl salute pe fostul procuror de la DNA Ploieşti, care a fost prezent şi el joi la Parchetul General, însă nu a putut din cauza jurnaliştilor.





"Bănuiesc că se simte bine în situaţia în care e şi dânsul, inculpat, la fel cum ne-a făcut pe noi. Eu împotriva familiei Cosma am dat o singură declaraţie, un rând, prin care indicam o persoană, la spusele lui Negulescu, pe care putea dumnealui să o apese, ca să scoată declaraţiile de care avea nevoie. Gândiţi-vă, în cuşcă, un căţeluş şi un tigru. Tigrul era Negulescu, acum e dânsul căţeluş, sunt alţii tigri. (...) Cum dânsul ne-a vrut tot binele din lume, îi vrem şi noi dumnealui tot binele din lume. A ajuns aici, unde toată lumea trebuie să dea declaraţii corecte, la Parchetul General. Familia Cosma, ei sunt cei mai afectaţi de toată situaţia asta, Andreea Cosma a avut de suferit foarte, foarte mult , a pierdut o sarcină", a conchis afaceristul.





Deputatul PSD Andreea Cosma a depus plângere împotriva lui Mircea Negulescu. Ea a afirmat, în nenumărate rânduri, că fostul procuror i-a făcut avansuri, iar atunci când le-a refuzat, Negulescu a ameninţat-o că o va trimite la închisoare, odată cu tatăl său, Mircea Cosma, fostul preşedinte al CJ Prahova, şi fratele său, fostul deputat Vlad Cosma.

Răzvan Alexe a primit o condamnare de doi ani şi jumătate de închisoare în procesul dosarul lui Vlad şi Mircea Cosma, proces care va fi rejudecat, potrivit unei decizii luate în martie de Înalta Curte.