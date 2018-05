Viorica Dăncilă îi răspunde lui Klaus Iohannis: În mod sigur există bani de pensii și salarii

"În mod sigur există bani pentru pensii și salarii și aș vrea să nu creăm îngrijorări. Sunt bani de salarii și pensii. Domnul președinte poate să spună, e opinia dumnealui. (...) În 2016 nu avea acreditate autoritățile de management. Am pornit de la 0 absorbție și avem 16% față de media europeană de 18%. Avem în spate țări precum Germania sau Italia. Am făcut eforturi mari cu ministrul Fondurilor Europene și cu ceilalți miniștri. Domnul președinte s-a referit la 2014-2020", a declarat premierul Viorica Dăncilă.Întrebată dacă nu ar trebui să discute cu șeful statului situația, Dăncilă a răspuns: "Nu îmi permit să chem eu președintele la o discuție".Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că Executivul trebuie să explice dacă mai are bani pentru pensii și salarii până la finalul anului și ce are de gând să facă cu Pilonul II, în contextul discuțiilor din ultimele zile."Din păcate până și cei de la PSD se contrazic, ba se desființează, ba nu, ba se suspendă, ba nu, ba e proiect asumat, ba e neasumat. O harababură totală. Lumea își pune întrebarea de ce s-a creat această incertitudine din partea PSD, ce țintesc? Nu s-au înțeles între ei? Greu de crezut. Unii își pun întrebarea dacă acești bani, dacă se suspendă Pilonul II vor fi folosiți în altă parte. Ei trebuie să ne dea un răspuns. Cred că Guvernul și PSD trebuie să răspundă public documentat la două întrebări: Ce aveți de gând cu Pilonul II de pensii ? Mai aveți bani pentru pensi și salarii până la sfârșitul anului?", a declarat marți președintele Klaus Iohannis.Șeful statului a atenționat Executivul Dăncilă și cu privire la absorbția de fonduri europene, în contextul datelor de pe site-ul Comisiei Europene, care arată că țara noastră a folosit 2 miliarde de euro din cele 23 de miliarde alocate pentru fonduri structurale.