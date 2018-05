A murit Cabiria Andreian Cazacu, ”doamna matematicii româneşti”

Prima femeie conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, Cabiria Andreian Cazacu, pe care academicianul Solomon Marcus o numea "doamna matematicii româneşti”, a murit marţi, la vârsta de 90 de ani.

"Academicianul Solomon Marcus o numea "doamna matematicii româneşti", "un model de conştiinciozitate şi colegialitate, de corectitudine şi urbanitate, de modestie şi de generozitate", apreciind că "nicio istorie a matematicii româneşti nu va putea omite că profesorul Simion Stoilow a ales-o pentru a-i preda ştafeta". Membrii Academiei Române aduc un pios şi respectuos omagiu la ceasul despărţirii de prof. univ. dr. Cabiria Andreian Cazacu, cercetător pasionat, care şi-a dedicat întreaga viaţă studiului matematicii superioare", arată un comunicat transmis de Biroul de presă al Academiei Române citat de Agerpres.

Membru de onoare al Academiei Române, Cabiria Andreian Cazacu s-a născut pe 19 februarie 1928, la Iaşi, unde a urmat studii liceale între 1938-1944, pe care le-a finalizat la Bucureşti, după refugierea împreună cu familia, în anul 1944.

Tot la Bucureşti a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe, Secţia de matematică, din cadrul Universităţii Bucureşti, avându-i ca profesori pe celebrii matematicieni Grigore Moisil, Dan Barbilian şi Simion Stoilow. Sub conducerea lui Dan Barbilian şi-a elaborat teza de licenţă cu tema "Grupuri nilpotente generalizate", iar în 1955 devine doctor în matematică, cu teza "Suprafeţe riemanniene normal exhaustibile", coordonată de Simion Stoilow.

În 1967 obţine titlul de doctor docent în ştiinţe, susţinând teza "Clase de acoperiri riemanniene".

Imediat după absolvirea facultăţii, la numai 21 de ani, rămâne la Catedra de algebră, ca asistent universitar, pentru a deveni apoi lector, conferenţiar, profesor şi conducător de doctorat (din 1968), specialitatea Analiză complexă în cadrul Facultăţii de Matematică din Universitatea Bucureşti.

Cariera universitară a fost dublată de o strălucită activitate de cercetător în cadrul reţelei de institute ale Academiei Române, la Institutul de Matematică ce poartă numele mentorului său, "Simion Stoilow".

De-a lungul timpului, prof. Cabiria Andreian Cazacu a ocupat o serie de funcţii în învăţământul superior şi de cercetare. A fost şef al Catedrei de analiză matematică (1974-1975), decan al Facultăţii de Matematică (1976-1984). A fost "visiting profesor" la Freie Universitat din Berlin, la Universite Libre de Bruxelles, la Universitatea din Helsinki, Universitatea din Lodz, Universitatea Moncton din Canada.

"Pasionată exclusiv de matematică, şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării, obţinând rezultate importante în domeniul analizei matematice. Între direcţiile sale de cercetare s-au aflat: acoperirile riemanniene, unde a construit o teorie unitară bazată pe proprietăţile unei extensiuni, a introdus noţiunea de acoperire poliedrală, generalizând formula Hurwitz-Stoilow, a elaborat teoria reprezentărilor cvasiconforme şi a aplicaţiilor cvasiregulate, a introdus o nouă funcţie de dilatare, a construit o metodă de rezolvare a problemelor de tip Grotzsch-Teichmuller-Volkovîrski; a introdus o clasă de reprezentări mai vastă decât cele cvasiconforme, denumită "clasa O", precizează sursa citată.

Activitatea sa ştiinţifică şi de cercetare s-a concretizat într-un număr important de studii şi monografii, precum: "Uber die normal ausschopfbaren Riemannschen Flachen" (1956), "Uber eine Formel von S. Stoilow" (1960), "Bemerkungen uber den Begriff der quasikonformen Abbidung" (1969), "Influence of orientation of the characteristic ellipses on the properties of the quasiconformal mappings" (1969), "Module inequalities for quasiregular mappings" (1976), "Ramification of Klein coverings" (1985), "Teoria funcţiilor de mai multe variabile complexe" (1971), publicată în limba germană, în două ediţii (1975 şi 1976), "Foundations of quasiconformal mappings" (2005).

De asemenea, pe plan internaţional, Cabiria Andreian Cazacu a organizat nouă ediţii ale Seminarului Româno-Finlandez de Analiză Complexă şi a editat câteva volume de lucrări ale acestui seminar, publicate în prestigioasa colecţie "Lecture Notes in Mathematics" la Editura Springer. În 1998 a editat, la Editura World Scientific din Singapore volumul colectiv "Analysis and Topology" dedicat memoriei mentorului său, Simion Stoilow.





Prof. Cabiria Andreian Cazacu a fost aleasă membru onorific al Institutului de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române şi a fost distinsă cu premiul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (1964), cu premiul "Simion Stoilow" al Academiei Române (1968), cu ordinul "Meritul ştiinţific", cls. II (1986).





Preşedinţia României i-a conferit în anul 2000 Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Ofiţer.

În martie 2006 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române.