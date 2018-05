VIDEO Conflict între primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și membrii USR, în timpul unei campanii de strângere de semnături: ”Sunt Șeful Politiei Locale, printre altele. Da, eu dau ordin!”

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a intrat în conflict, duminică, cu membrii USR Timiș care adunau semnături pentru campania ”Fără penali în funcții publice”, după ce aceștia l-au invitat să semneze în cadrul demersului, relatează Tion. Edilul s-a simțit ”agasat” și, după ce a motivat că este interzis să strângă semnături în zonele de promenadă, a dispus unui polițist cum să fie sancționați cei din USR, subliniind că ”sunt șeful Poliției Locale, printre altele” și ”da, eu dau ordin!”. Ulterior, scandalul a luat proporții, făcând-i pe ”trotsky-iști” pe Facebook pe cei cu care s-a întâlnit.

Scandalul a început după ce edilul care se plimba cu soția pe strada Alba Iulia a fost invitat de voluntarii #FărăPenali să semneze în cadurl campaniei. Robu i-a acuzat pe cei din USR că încalcă legea, pentru că el a interzis încă din aprilie 2016 strângerea de semnături sau împărțirea de pliante în centrul orașului, printr-o notă internă „însușită” de Comisia de Ordine Publică din primărie.

De asemenea, acesta i-a pus pe polițiștii locali să îi sancționeze pe membrii USR, dar să nu îi amendeze.

Senatorul USR Nicu Fălcoi s-a ales cu un avertisment din partea Poliției Locale.

Totul a fost filmat de către USR Timiș.

Dialogul purtat între Robu, voluntari și polițișt:

Robu: Dar unde este permis? Nu unde este interzis, că nu faceți dumneavoastră excepție în orașul ăsta.

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Cred că avem voie să strângem oriunde semnături.

Robu: Nu oriunde! Există niște reguli… nu-i amendați, evident, că nu se pune problema să îi amendați.

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Ce faceți? Îi spuneți dumneavoastră ce să facă dommului polițist?

Robu: Da, evident, că sunt șeful Poliției Locale, printre altele.

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Aaa! Și dumneavoastră îi dați ordin dacă să mă amendeze sau nu?

Robu: Exact! Da, eu dau ordin!

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Interesant, domnul primar! Interesant!

Robu: Regulile sunt valabile pentru toți în orașul ăsta. Da? Și pentru dumneavoastră. Aicea cetățenii ies să se plimbe în liniște, nu să fie agasați cu strângeri de semnături. Sunt niște reguli. Respectați-le!

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Îi deranjăm, nu-i așa?

Robu: Mergeți și strângeți semnături acolo unde este permis! Nu aici!

Senatorul Nicu Fălcoi (USR): Chiar mă bucur că m-am întâlnit cu dvs. în seara asta.

Robu: Eu nu mă bucur cu asemenea oameni să mă întâlnesc.

Din stradă, conflictul se mută online, iar Robu îi face ”trotsky-iști” pe voluntarii #Fărăpenali pe pagina sa de Facebook.

CÂT TUPEU TREBUIE SĂ AI, PENTRU A PRETINDE CĂ MILITEZI PENTRU LEGALITATE, PENTRU STAT DE DREPT, ÎMPOTRIVA PENALILOR ETC., IAR TU SĂ ÎNCALCI CU NONȘALANȚĂ LEGILE ȘI REGULILE LOCALE, INCLUSIV NORMELE DE BUN SIMȚ, PÂNĂ LA URMĂ!

Astăzi, mă plimbam, cum fac frecvent, prin superba și vasta noastră zonă de promenadă, cum fac zilnic mii și mii de timișoreni. Venind din Piața Libertății spre Piața Victoriei, la ieșirea spre aceasta de pe str. Alba Iulia, am fost agasat, ca atâția alți timișoreni și vizitatori ai Timișoarei, de un grup de indivizi care, întru sfidarea regulilor locale și a aprobării derivate din acestea acordată de Comisia de Ordine Publică, strângeau semnături! Nu contează cine erau -nu vreau să le fac notorietate nominalizându-i!-, nu contează pt ce strângeau semnături, contează doar că aceste personaje cu conduită de trotsky-iști se pretind luptători pt legalitate, iar ei sfidează legea și nu nedându-și seama ce fac, ci, mai grav, considerând că legea e pt alții, nu pt ei!

Știți care e paradoxul, oameni buni? Paradoxul este că acești indivizi care n-au nimic în comun cu valorile dreptei, dimpotrivă, sunt pur și simplu trotsky-iști, au electorat de dreapta -cetățeni de calitate, dezamăgiți, disperați de ce-au văzut pe scena politică de ani și ani-, electorat care le-a dat votul cu ochii închiși, ca cec în alb! Nu mai repetați această greșeală, stimați confrați de dreapta! Nu mai dați nimănui vot în alb!

Ce spun USR-iștii pe Facebook, lângă filmulețul cu scandalul din stradă:

Domnul primar Nicolae Robu a dovedit ieri că nu se dă în lături de la nimic în misiunea sa de a controla instituțiile administrației locale timișorene. Exercitând o presupusă autoritate de a dispune Poliției Locale când și cum să aplice legea, dumnealui a ordonat ca echipa ce aduna semnături pentru inițiativa Fără Penali în Funcții Publice să fie avertizată în scris pentru prezumtiva încălcare a unor norme legale.

Prin acțiunile sale de ieri, edilul Timișoarei își dă măsura propriilor convingeri despre libertate și respect. Domnul Robu este o rușine pentru spiritul Timișoarei, pentru timișorenii care au înfruntat gloanțele comuniste pe străzi și au compus Proclamația de la Timișoara și pentru partidul al cărui membru este. Timișoara are nevoie de un primar onest și decent, de un om care înțelege democrația și guvernează acest oraș cu bun simț.

Criticat fiind pe Facebook, Robu spune că s-a declanșat o adevărată agresiune verbală pe Facebook la adresa lui, venind cu argumente pentru care strângerea semnăturilor este interzisă pentru ca turiștii și cetățenii să nu fie perturbați la promenadă.

COMUNICAT DE PRESĂ

al Primarului Timișoarei, Nicolae Robu

Având în vedere că, în urma postării mele pe Facebook, prin care am criticat, fără a le dezvălui identitatea sau apartenența, gestul unor persoane care, întru sfidarea legii, hotărârilor de Consiliu Local și a regulilor de funcționare civilizată în orașul nostru, strângeau semnături într-o locație în care, pentru a asigura cetățenilor Timișoarei și turiștilor condiții optime de promenadă, fără a fi perturbați, agasați, cu diverse abordări, astfel de activități sunt interzise din 2016, s-a declanșat, pe Facebook, o adevărată agresiune verbală la adresa mea, în majoritatea covârșitoare a cazurilor din partea unor persoane din alte localități, multe chiar din străinătate, îngemănată cu o campanie de intoxicare informațională a opiniei publice, am decis să fac următoarele precizări:





1. USR Timiș -pentru că despre membri USR este vorba- a solicitat, conform reglementărilor în vigoare, aprobarea pentru strângere de semnături în campania ”Fără penali în funcții publice”, pentru perioada 30.03.2018 – 30.09.2018, pentru un număr de 11 locații indicate concret –vezi fotocopia atașată-, făcând, astfel, dovada cunoașterii prevederilor legale.

2. Comisia de Ordine Publică, după consultarea cu subsemnatul, a aprobat fără ezitare 9 din cele 11 locații –vezi fotocopia atașată-, respingând solicitarea doar pentru cele două locații din zona de promenadă a orașului, pentru care există o decizie de interdicție din 2016, adoptată, atunci, în semn de respect pentru timișoreni și turiștii Timișoarei și respectată de atunci de absolut toate partidele, de toate organizațiile nepartinice și de toate persoanele fizice; doar în campaniile electorale s-au făcut derogări, de care au făcut uz doar USR și alte partide mici, nicidecum partidul condus de mine în Timiș, PNL

3. Subsemnatul sunt un om ultracorect, ultracinstit și cu respect total față de lege și, prin urmare, SUBSCRIU LA IDEEA ÎN SINE DE A FACE INTERZIS PENTRU PENALI SĂ POATĂ OCUPA FUNCȚII PUBLICE. Am declarat asta de nenumărate ori! Dar, eu, ca adept al statului de drept, ca democrat autentic, consider că nimeni nu este mai presus de lege și, prin urmare, nu pot fi de acord cu atitudinea sfidătoare a USR de a încălca deliberat –atenție: nu din neștiință!- legea, în numele unei cauze nobile! Trebuie să ai tupeu să pretinzi că lupți pentru stat de drept și tu să încalci cu nonșalanță legea, să pretinzi că lupți pentru pedepsirea celor ce au încălcat legea și tu să încalci legea tocmai în contextul luptei! Consider această abordare de-a dreptul descalificantă! Ce încredere se poate avea în USR, dacă una spune și alta face, respectiv dacă merge până la a considera că i se cuvine să fie exceptat de la lege?! E plină istoria de orori comise de partide și personaje cu această mentalitate, care și-au justificat ignorarea legii prin noblețea cauzelor urmărite! Una este ce se întâmplă în revoluții și alta într-o societate organizată ca stat de drept, fie el și cu destule imperfecțiuni!

4. Agresiunea verbală a USR-iștilor la adresa mea, pentru singura ”culpă” că am cerut ca și USR să respecte legea pe domeniul public în Timișoara, așa cum o face și PNL și oricine altcineva îi descalifică! Intoxicarea opiniei publice la adresa mea, calomnierea mea, de asemenea!

5. Îi asigur pe cei ce au votat cu USR, dându-i un cec în alb, neștiind nimic despre niciunul din persoanele care înseamnă USR -cum nu cred că știu nici acum- și, poate, sprijină și acum USR-ul, în speranța firească, absolut de înțeles, că ar putea fi ceva mai bun decât ce s-a văzut pe scena politică până acum, că eu îi stimez, știu că reprezintă un segment de populație educat, cu cariere de succes. Dar îi rog, totodată, să nu se lase amăgiți de enunțuri nobile, ci să vadă și ce conduită au cei ce lansează respectivele enunțuri. Eu asum tot ce spun și fac și am sperat că forțele de dreapta ne vom uni pentru a putea face față ciumei roșii, dar constat cu amărăciune că USR nu este partid de dreapta, ci doar partid cu electorat de dreapta, partid care divizează ireconciliabil dreapta românească prin conduita sa!

6. În încheiere, o dezvăluire demnă de analele politicii: la parlamentarele din 2016, noi, PNL-iștii, am primit din partea conducerii naționale înștiințarea că USR este la limită dacă intră sau nu în Parlament și că singura șansă să intre este să ne atace pe noi, PNL, iar noi să nu ripostăm, în ideea că după alegeri vom fi aliați, vom crea majoritatea și vom intra la guvernare împreună. Prima parte s-a petrecut așișderea: USR a atacat PNL, PNL n-a ripostat, USR a intrat în Parlament. Partea a doua, judecați-o singuri, vă rog!





Prof.univ.ing.dr.dhc Nicolae Robu

Primarul Timișoarei