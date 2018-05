​FOTO Competiția de 2.1 miliarde de euro pentru sistemele de apărare aeriană pe rază scurtă și foarte scurtă. Care sunt marile companii interesate și ce rachete pun la bătaie pentru România

Pe lângă cele aproape 4 miliarde pe care România le pune la bătaie pentru cele șapte baterii de rachete sol-aer Patriot cu bătaie lungă , Armata vrea să achiziționeze și sisteme de rachete pentru apărarea pe rază scurtă (SHort Range Air Defense - SHORAD) și foarte scurtă (Very SHort Range Air Defense - VSHORAD). Sistemele ar urmă să lucreze într-un mod stratificat, împreună cu Patriot și mai bătrânul sistem HAWK aflat în dotarea forțelor armate.Sistemele de apărare pe rază scurtă și foarte scurtă vin să completeze capabilitatea dobândită de România prin achiziția sistemelor Patriot ce asigură o apărare aeriană pe o rază mare. Sistemele VSHORAD/SHORAd sunt folosite, mai ales prin mobilitatea lor, pentru apărarea aeriană a unui obiectiv, unei unități sau pentru apărarea în teren, iar România în momentuld e față stă deficitar la acest capitol, folosindu-se în mare parte doar pe tunuri antiaeriene, fie cele de tip Oerlikonde 35mm, fie Ghepardurile donate mai demult de la Germania.În aprilie 2017 Parlamentul aproba un plan de înzestrare întocmit de MApN ce prevedea un program de 2,1 miliarde de euro, din care 1,4 miliarde de euro pentru achiziția de 21 de anti-aeriane pe rază scurtă - SHORAD.Deși a fost aprobat încă de anul trecut, programul nu a mai înaintat printr-o procedură ofială, accentul fiind pus pe achiziția Patriot, achiziția sistemului de artilerie cu rachete HIMARS și în 2018, pe selecția și contractarea celor patru corvete mulifunționale produse în România, precum și modernizarea și înarmarea celor două fregate cumpărate în urmă cu 15 ani de la Marea Britanie.Cu toate acestea, demararea procedurilor oficiale pentru achiziția sistemelor VSHORAD/SHORAD e posiblă în viitorul apropiat, poate chiar din 2019. De reținut că una din cerințele armatei ar fi ca sistemele VSHORAD să fie de tipul MANPADS (Man-portable air-defense systems) - adică un sistem ușor, portabil, lansat de către militari din teren.Prezente la Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018 , salonul specializat pe apărare găzduit săptămâna trecută la Romaero, mai multe firme ș-au manifestat interesul de a participa cu oferte și pun pe masă o paletă diversă, cu avantaje și dezavantaje pentru România și programele sale de înzestrare.Europenii de la MBDA pun pe masa Armatei un sistem integrat VSHORAD/SHORAD cu rachete Mistral și VL Mica, două modele considerate a fi printre cele mai bune la ora actuală. Sistemul Mistral este cel portabil, care permite angajarea țintelor pe rază scurtă, iar VL Mica este sistemul pentru raza scurtă (până la 20 km).Avantajul europenilor de la MBDA este sistemul integrat pe cele doua niveluri cu rachete Mistral și VL Mica a fost dezvoltat tocmai dupa ce a negociat astfel de cerințe cu România în urmă cu mai bine de zece ani, deci e un sistem cunoscut experților din armata română. Detalii în clipul de mai jos:"[Reprezentanții Forțelor Aeriene] ne-au cerut să livrăm un sistem integrat pe două niveluri. În cazul nostru e bazat pe rachetele de ultima generație Mistral și Mică. Un sistem în care este folosit același radar și același sistem de control și comandă care să opereze pe ambele niveluri, în funcție de amenințare, de condițiile meteo", a explicat Didier Philippe într-un intervu acordat HotNews.ro în urmă cu un an "Sistemul propune trăgătorului tipul de rachetă pe care să o lanseze în funcție de țintă. Spre exemplu, o rachetă Mică cu radar activ pentru un tip de țintă, o rachetă Mistral cu senzor infraroșu pentru un alt tip de țintă. Acest concept a fost o idee bună și l-am dezvoltat astfel încât acum e un produs în sine în oferta MBDA, un produs pe care l-am vândut și altor țări. În continuare e conceptul pe care l-ar vrea [n.r. Forțele Aeriene] să-l achitioneze. Știu exact ce putem propune", a declarat reprezentantul MBDA.Ca ofertă de colaborare cu industra națională, MBDA a semnat deja un acord cu Electromecanica Ploiești unde ar putea fi asamblate o parte din rachete.Un alt avantaj al MBDA ar fi că sistemele Mistral și VL Mica pot fi folosite, dacă ar fi alese, și pe corvete și fregate pentru apărarea antiaeriană.Raytheon, unul dintre cei mai mari producători de rachete din lume, compania americană care realizează sistemul de rachete cu bătaie mare Patriot pe care România tocmai de l-a achiziționat, intenționează să intre și ea în lupta pentru VSHORAD/SHORAD.Prezenți la BSDA 2018, reprezentanții Raytheon au precizat pentru HotNews.ro că ar putea intra în competiția pentru apărarea aeriană pe rază scurtă și foarte scurtă cu rachetele portabile Stinger și sistemul NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System - dezvoltat împreună cu Kongsberg) ce folosește rachete AMRAAM, aceleași ce sunt folosite și pe avioanele F-16.Dincolo de faptul că Raytheon deja dezvoltă parteneriate cu industria locală (Aerostar, Romaero - detalii aici ), iar sistemul NASAMS vine cu un tip de rachetă cumpărată deja de România pentru propriile avioane F-16, producătorul american mai are un mare avantaj: Sistemul NASAMS, prin sistemul de comandă şi control, poate fi integrat direct cu alte sisteme de armament cum ar fi sistemele antiaeriene Hawk şi Patriot, ambele ce fac parte deja din dotarea forțelor române. ( detalii, aici ---Nemții de la Dhiel Defence, prezenți și ei la BSDA, au adus la salon rachetel sale anti-aeriene IRIS-T pe care ar vrea să le propună forțelor române, deși soluția germanilor pe rază scurtă nu este una portabilă, de tip MANPADS.Astfel, Dhiel ar propune o apărare VSHORAD/SHORAD care să se bazeze pe racheta IRIS-T și pe varianta sa cu rază și altitudine mărită IRIST-T SL.Avantajul propunerii nemților este că prin cele două rachete - IRIS-T și IRIS-T SL - rază acoperită este mult mai mare. IRIS-T operează pe o rază de 10 km și o altitudine de 5 km, dar IRIS-T SL operează pe o rază de 40 de km și o altitudine de circa 20 de km, depășind specificațiile competitorilor.Reprezentanții companiei germane au explicat pentru HotNews.ro că un alt avantaj pe care îl văd este că sistemul lor poate funcționa cu o mare varietate de radare.Pe de altă parte, niciuna din rachetele propuse de Diehl în oferta lor nu ar putea fi folosite și pentru dotarea corvetelor și fregatelor românești.----Contrar ceea ce s-a scris prin presa românească sau israeliană în ultimele zile, Rafael NU a semnat nici un contract pentru a furniza României un nou sistem antiaerian. Știrile false care au circulat în ultimele zile spuneau că Rafael va vinde României celebrul „scut” Iron Dome, însă adevărul e de fapt altul.Rafael a semnat la BSDA 2018 doar un parteneriat cu Romaero ca, în caz că România ar opta pentru soluția propusă de israelieni, o parte din elemente să fie produse local - similar cu ce propun și ceilalți competitori.Rafael a adus la Romaero, la BSDA 2018 (și a afișat și un mare banner pe una dintre hale) sistemul SPYDER pentru apărarea VSHORAD/SHORAD, la care ar vrea să atașeze și interceptorul Tamir, din sistemul Iron Dome, folosit în Israel pentru apărarea pe rază foarte scurtă, dar în special împotriva rachetelor, loviturilor de mortier și artilerie.La standul companiei au fost expuse cele trei tipuri de rachete ce ar urma să fie folosite pe sistemul SPYDER: Tamir (Iron Dome), pentru atacuri C-RAM (Counter rockets, artillery and mortars), Python 5 (Infra Red) pe rază scurtă și I Derby (radar) pe rază medie.La fel ca în cazul nemților de la Diehl, dezavantajul ofertei israeliene e că nu oferă un sistem portabil de tip MANPADS pentru componenta VSHORAD.În schimb, israelienii de la Rafael ar vrea să ofere același tip de interceptori - Tamir - în varianta navalizată - sistemul C-Dome - pentru apărarea aeriană a corvetelor și fregatelor. Dezavantajul acestei oferte e că sistemul se adresează doar pentru apărarea aeriana a navelor pe raza mică, iar sistemul abia ce a fost testat de marina Israeliană, fără a fi operaționalizat în alte părți.----