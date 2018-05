Carmen Dan, despre cazul Ghenosu: Facem verificări să vedem dacă au fost scurgeri de informaţii

Conform informaţiilor din spaţiul public, Florin Nicolae Ghinea, zis Ghenosu, a fugit chiar în momentul când mascaţii au făcut percheziţii la domiciliul lui. Se pare că interlopul a reuşit să fugă printr-o grădină din apropierea locuinţei."Fiind însoţită de şefii armelor importante: inspectorul general adjunct al Jandarmeriei, şeful Poliţiei Române, şeful ISU, aceştia au avut în cadrul structurilor teritoriale discuţii aplicate şi aceste probleme discutate punctual vor face obiectul unor note de raport pe care le vom discuta la minister", a spus ministrul Carmen Dan.Întrebată de jurnalişti despre cum a reuşit să scape şeful clanului Ghenosu, Carmen Dan a precizat că se fac verificări în acest sens."Ministrul Afacerilor Interne nu face anchete şi nu organizează misiunile operative. Ştiţi foarte bine că a fost o activitate de amploare coordonată de DIICOT, în colaborare cu colegii mei din Poliţia Română şi că au participat la această activitate un număr mare de poliţişti. Am constatat că au fost peste 280 de percheziţii, soldate cu aproximativ 80 de reţineri. N-aş spune că este o activitate soldată cu eşec, însă dacă într-adevăr se dovedeşte că a existat o scurgere de informaţii, vreau să vă asigur că nu va exista o atitudine tolerantă", a afirmat Carmen Dan.Conform sursei citate, verificări se fac la nivelul DIICOT, cât şi al Poliţiei, inclusiv al IPJ Dâmboviţa."Se fac verificări atât la nivelul DIICOT, cât şi al Poliţiei Române, cercul să ştiţi că este destul de restrâns, pentru că dacă s-au scurs informaţii, s-au scurs de la ofiţerii care au avut acces la aceste informaţii, inclusiv aici la Dâmboviţa, şi vor fi dispuse măsurile legale necesare, fără ezitare. Pentru că nu vorbim doar de o răspundere administrativă, dacă discutăm de scurgeri de informaţii, ci de o răspundere penală", a precizat ministrul Carmen Dan.Totodată Carmen Dan a spus că sunt mai multe sesizări primite la minister cu privire la activitatea IPJ Dâmboviţa."Am spus că se fac aceste verificări, nu vreau să mă pronunţ înainte de finalizarea acestor verificări (...). Mai sunt verificări la nivelul ministerului cu privire la activitatea desfăşurată prin Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa. Este aproape de finalizare şi o verificare care priveşte cazul de la Titu, încă nu am văzut raportul final, dar vă asigur că acest raport este unul serios, probabil va fi prezentat ministrului cu propunere de măsuri săptămâna viitoare şi vă asigur că dacă lucrurile sunt probate, dacă există un grad de vinovăţie nu voi fi tolerantă sau ezitantă", a afirmat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Peste 600 de poliţişti, jandarmi şi procurori antimafia au participat, miercuri, la efectuarea de percheziţii la 238 de adrese din 28 de judeţe şi din Bucureşti. Acţiunea s-a numit 'Ziua Z', fiind cea mai mare operaţiune împotriva crimei organizate."E o acţiune pe care am gândit-o de mai bine de un an şi pe care încercăm să o operaţionalizăm de două luni şi ceva. Sunt dosare de trafic de droguri, sunt dosare de contrabandă cu cetăţeni moldoveni, este atacat clanul Ghenosu, pe palierul Dâmboviţa", declara, miercuri, şeful DIICOT, Daniel Horodniceanu.