VIDEO București: Scandal la o casă de pariuri, este verificat și modul cum au intervenit polițiștii

Joi seara, poliţiştii au intervenit la o casă de pariuri din Sectorul 5, la faţa locului fiind găsit un bărbat care ameninţa angajaţii din cauză că ar fi pierdut o sumă considerabilă la aparatele din incintă. Bărbatul este cercetat pentru distrugere. Se fac verificări și privind modul de intervenţie, transmite Mediafax.





La faţa locului au intervenit poliţişti ai Secţiei 19.

"Bărbatul în cauza, în vârsta de 41 de ani, aflat în stare de ebrietate, a manifestat în continuare un comportament violent si ameninta angajatii, pe motiv ca ar fi pierdut o suma considerabila la aparatele din incinta. Evaluand situatia, politistii au solicitat, prin mijloacele radio si prezenta altor colegi, care au ajuns in cel mai scurt timp. Dupa ce a fost legitimat politistii au invitat persoana in cauza sa i urmeze la sectie, dar aceasta a refuzat si a continuat sa se exprime violent, fiind sustinuta verbal si de alti clienti", potrivit Poliţiei Capitalei.





Ulterior, poliţiştii l-au imobilizat pe bărbat, însă în timpul intervenţiei acestuia i s-a făcut rău.





"A fost solicitata si prezenta unei ambulante, dar pana la sosirea echipajului medical barbatul si a revenit. A fost transportat la spital, dar a refuzat orice investigatie medicala si a parasit unitatea spitaliceasca. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, societatea comerciala formuland plangere in acest sens", precizează poliţiştii.





Un alt client al casei de pariuri a fost amendat de poliţişti cu 3000 de lei.





"Un alt client al casei de pariuri, care a incercat sa i impiedice pe politisti sa si exercite atributiile de serviciu , in mod repetat, interpunandu se intre persoana care provocase distrugerea si politisti, a fost imobilizat si condus la sectia de politie.(..) Prin structurile de control intern ale Politiei Capitalei au fost declansate verificari cu privire la modul de interventie al politistilor", potrivit Poliţiei Capitalei.

