Judecătoarea Elena Burlan-Pușcaș, acuzată de mită: Cineva a făcut un denunț ca să-și ușureze situația / Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu

Judecătoarea Elena Burlan-Pușcaș, acuzată că a luat mită de 50.000 de euro, a declarat, joi, prezentă la Curtea de Apel, unde se judecă cererea DNA de arestare preventivă, că nu a luat mită și că este nevinovată și că totul pornește de la ”un denunț al unui condamnat care vrea să-și ușureze situația”. Fostul fotbalist Marcel Pușcaș, soțul judecătoarei, a acuzat și o posibilă vendetă a magistraților.

„Nu am avut probleme niciodată, timpul a dovedit întotdeauna că am judecat corect așa cum am crezut de cuviință. Dacă un denunț al unui condamnat care vrea să-și ușureze situația poate să îngroape cariera unui judecător, atunci asta este țara în care trăim și ne merităm soarta. Am rămas în acest sistem, așa că voi merge până la capăt. Cineva a făcut un denunț acum doi ani ca să-și ușureze situația, un condamnat. Eu nu am știut, era normal. A pretins că a luat bani în 2009 de la niște țigani dintr-un clan ca să mi-i dea mie nu știu ce să fac cu ei, în condițiile în care am dat o pedeapsă cu suspendare. Mi se reproșează că am dat cu suspendare. Pentru că judecătorul întotdeauna apreciază și nu este singura soluție pe care am dat-o cu suspendare. Era o bătaie între clanuri, o încăierare. Probabil că am ținut cont și de circumstanțele respective, ieri am luat cunoștință, habar nu aveam despre ce dosar e vorba, despre ce inculpați e vorba, în condițiile în care s-a judecat în 2009. Dacă era ceva de făcut, mi se părea normal ca cineva să spună în 2009 că a luat bani și a dat unei judecătoare, nu să încercerce după 9 ani să încerce să obțină o reducere a pedepsei pe vorbe. Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu. Nu sunt nici mai bogată, nici mai săracă decât am fostîntotdeauna. Totul a fost la vedere, averea, viața, nu am ascuns niciodată nimic. Dacă sunt victimă sau nu, se va dovedi”, a declarat judecătoarea Elena Burlan-Pușcas, la Curtea de Apel București, relatează Mediafax.

Aceasta a mai spus că toate soluțiile pronunțată de ea, la fond, au fost menținute și de instanța de apel.

„A fost în atenția DNA în permanență, cu toate cazurile mai spectaculoase pe care le-am avut, eu fiind instanță de fond întotdeauna. Aceeași soluție în toate dosarele mi-a fost menținută și ulterior. Faptul că într-un dosar cu niște țigani la început se dă suspendare și apoi cu executare, este mai puțin important, pentru că tot condamnare a fost. Mi se pare absurd ca cineva să ia mită ca să dea o pedeapsă cu suspendare care e tot pedeapsă și să nu se dea achitare. Probe sunt denunțurile care s-au obținut acum, în ultima perioadă. E un individ, care este soțul unei cunoștințe de-a mea, care a fost implicată în dosarul cu colegele mele de la Tribunal. Aceasta era metoda lor de operare, să ia bani în dosare. Ne cunoșteam și soțul ei a fost arestat și a făcut un denunț spunând că soția lui a luat bani să mi-i dea mie, după care indivizii din dosarul pe care l-am soluționat au fost provocați să spună că au dat bani pentru judecătoare. Niciodată, nimeni nu afirmă că mi-a dat bani mie, ci a dat bani unei individe ca să mi-i dea mie. Sunt nevinovată până la capăt”, a mai spus judecătoarea.

"Probabil că este si o vendetă împotriva magistraților. Știu că este o acuzație a cuiva. Consider că soția mea este nevinovată. Va urma un proces și vom vedea ce se va întâmpla", a declarat Marcel Pușcaș, potrivit Mediafax.

"Nu știu exact despre ce e vorba, știu doar că a fost un denunț si a fost chemată ieri la DNA și astăzi aici. Din câte știu, (denunțul) e făcut de o persoană care la ora asta e condamnat, se face o reducere de pedeapsa pentru denunțuri. Pe soție o stiu, pe el nu. Este o acuzație, trebuie dovedita, nu este nicio proba. Este declarația cuiva impotriva altcuiva. E dosar mai vechi, habar nu am. Urmeaza p judecata, la final vom vedea. Este o persoana puternica si nu cred ca are nicio vina. Eu sunt convins de asta", a spus fostul fotbalist la instanță, unde a venit alături de soție.