Prim adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA: Suntem foarte atenți la orice efort ce ar diminua parcursul foarte bun al României în lupta anticorupție

Foto: Facebook/ U.S. Embassy Bucharest

.@StateDept’s PDAS Millard - SUA e foarte atentă la orice efort ce ar putea diminua parcursul foarte bun al României în lupta anticorupţie. Ea a mai menționat: amenințările Rusiei, excelenta cooperare militară, dar și nevoia investitorilor de stabilitate. https://t.co/Zwah45gzd6 pic.twitter.com/twld85SZKD — US Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) May 17, 2018

”Voi spune în general că noi considerăm România una dintre ţările cu un istoric foarte pozitiv în privinţa independenţei judiciare şi a luptei împotriva corupţiei. Am văzut că s-au făcut paşi foarte importanţi şi, din multe puncte de vedere, se poate spune că România poate fi un model pentru alte ţări. De aceea suntem foarte atenţi la orice eforturi care ar putea diminuna acest parcurs foarte bun. Aceasta este cred eu perspectiva noastră. Şi este un subiect care a fost discutat în câteva dintre întâlniri, desigur. Practic acesta este mesajul meu. Mesajul este acelaşi, iar acest domeniu este unul în care colaborăm îndeaproape şi vom acorda atenţie oricăror eforturi de a dilua acest lucru”, a spus Elisabeth Millard.Ea a adăugat că are convingerea că eforturile de a lupta împotriva corupţiei vor continua categoric.Millard, aflată la prima vizită în România, a mai vorbit despre faptul că România are ”o poziţie extrem de strategică”.Menționăm că miercuri consilierul prezidențial pe probleme de politică externă Bogdan Aurescu a făcut o vizită la Washington unde a discutat despre parteneriatul strategic SUA-România cu cu Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice.