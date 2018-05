Consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a discutat cu asistentul secretarului de stat al SUA despre ”soliditatea parteneriatului strategic”

Întâlnirea cu înaltul oficial american s-a axat pe o ”discuție aprofundată despre Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA, obiectivele României pentru Summit-ul NATO din luna iulie şi stadiul pregătirilor, precum şi rezultatele concrete preconizate pentru Summit-ul Iniţiativei celor 3 Mări din luna septembrie, de la Bucureşti".Wess Mitchell a exprimat ”aprecierea pentru soliditatea Parteneriatului Strategic cu România, care este aliat de încredere al SUA", arată un comunicat al ambasadei României din Washington, citat de Agerpres.În același timp, Aurescu a vorbit despre ”robustețea” parteneriatului. ”Bogdan Aurescu a amintit întrevederea deosebit de fructuoasă dintre preşedintele Klaus Iohannis şi preşedintele Donald Trump, care s-a desfăşurat la 9 iunie 2017 la Washington, şi care a conferit Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA mai multă substanţă şi robusteţe, reprezentând un puternic imbold politic pentru dinamizarea dialogului bilateral în domenii-cheie precum securitatea şi apărarea, economia, comerţul şi schimburile culturale. În acest sens a subliniat necesitatea dezvoltării tuturor acestor domenii, prin dialogul strategic bilateral pe temele de interes comun", potrivit sursei citate.O atenţie specială a fost acordată obiectivului întăririi cooperării economice la nivel bilateral şi regional, iar în acest context consilierul prezidenţial a informat în legătură cu stadiul pregătirilor pentru Summit-ul Iniţiativei celor Trei Mări, care va fi organizat de România în perioada 17-18 septembrie 2018, la Bucureşti.Programul vizitei a cuprins și o masă rotundă organizată de think-tank-ul Atlantic Council cu tema ,,The Three Seas Initiative: Priorities and Concrete Deliverables of the Bucharest Summit", precum şi un seminar cu companiile din cadrul AMRO (American Romanian Business Council) pe tema stimulării participării companiilor americane la Summit-ul Iniţiativei celor Trei Mări pe care România îl va găzdui în luna septembrie.La toate momentele vizitei a participat ambasadorul României în SUA, George Maior, precizează reprezentanţa diplomatică la Washington.Cele două dezbateri pe tema Iniţiativei celor Trei Mări au oferit oportunitatea prezentării de către Aurescu a viziunii României şi a rezultatelor concrete care sunt urmărite cu prilejul celui de al treilea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări care va fi găzduit de către preşedintele Klaus Iohannis.În cadrul discuţiilor, Aurescu a prezentat obiectivele şi pilonii principali ai acestei Iniţiative, care include 12 state membre ale Uniunii Europene din regiunea cuprinsă între mările Baltică, Adriatică şi Neagră, şi care vizează deopotrivă trei aspecte - dezvoltarea economică, coeziunea europeană şi legăturile transatlantice.Bogdan Aurescu a arătat că, tot cu prilejul Summit-ului, va fi organizat şi primul Forum de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), eveniment la care sunt aşteptaţi aproximativ 500-600 de participanţi, oficiali şi reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile din cele 12 ţări ale I3M, din celelalte state membre UE, din SUA, ai instituţiilor financiare internaţionale şi europene, din Balcanii de Vest, R. Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia.