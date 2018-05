VIDEO Elicoptere de atac pentru Armata română, asamblate la Brașov. Propunerea Bell: Elicopterul de atac AH-1Z Viper și utilitarul UH-1Y Venom - operează misiuni în tandem și au 85% aceleași piese

Interviu

Bell Helicopter e în negocieri cu România pentru a furniza Forțelor Terestre elicoptere de atac și de sprijin al trupelor. Din 2017 Guvernul a cerut informații legate de preț și de disponibilitate pentru cel puțin 45 de elicoptere.”Bell propune două tipuri de elicoptere: un ecliopter de atac, pe care îl numim „Viper” și un elicopter utilitar pe care îl numim „Venom”. Însă cele două aeronave sunt comune în proporție de 85%. Adică piesele sunt identice pentru ambele. Cozile, palele rotorului, transmisia - toate pot fi schimbate între ele”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro, președintele și CEO-ul companiei americane, Mitch Snyder.Cele două elicoptere - AH-1Z Viper și UH-1Y Venom - sunt de tip „expediționar”, adică au o amprentă logistică foarte mică și pot fi mutate rapid în diverse zone, chiar și cu un climat dur. Pe lângă acest aspect, cele două elicoptere au avantajul de a fi deja testate în luptă, ele fiind în serviciu Marinei SUA și participând în mai multe misiuni din teatrele de operații.„Cele două tipuri de elicoptere lucrează împreună. Unul e o variantă dedicată de atac - asigură o susținere aeriană împotriva forțelor grele. Celălalt elicopter - varianta utilitară - cară militari și poate asigura transport, inserare și extragere din zone de operații. Dar un aspect esențial este că și acesta este înarmat - un elicopter utilitar de combat. Dar lucrează împreună și cară o suită întreagă de arme aer-sol și aer-aer. Viper-ul are arme aer-aer cu care poate angaja diferite ținte aeriene. Venom-ul are și el arme aer-sol, dar și tunuri montate pe laterale, la uși”, a mai explicat CEO-ul Bell pentru HotNews.ro.Dincolo de misiunile de apărare, elicopterul utilitar poate asista și la misiuni umanitare, poate livra ajutoare și provizii sau poate participa la transportul populației din zone cu risc.Ministrul Apărării, Mihai Fifor, preciza că Armata va achiziționa 45 de elicoptere, din care 24 vor fi în varianta de atac „Viper” și 21 în varianta utilitară „Venom”.„Sunt foarte moderne și avansate. Sunt cea mai nouă variantă pentru pușcașii marini americani. Asta ar face din România un membru într-un club destul de select. În momentul de față, Marina SUA e singura care folosește ambele platforme împreună. România e prima țară care a cerut să facă la fel”, mai spune Mitch Snyder, oficialul Bell.Dacă România și Bell merg mai departe și parafează înțelegerea, mare parte din elicoptere ar urma să fie asamblate la Brașov, la fabrica IAR.„Tocmai am terminat un studiu de tranziție cu IAR Brașov. Dacă va fi ales elicopterul nostru vrem ca asamblarea finală să se facă la IAR. Anul trecut România a cerut informații legate de preț și disponibilitate către Guvernul SUA. În martie am avut o delegație care a vizitat sediul nostru din SUA și linia de producție din Amarillo. Membrii delegației au mai fost și la baza Camp Pendleton să vadă elicopterele cum operează și cum le folosesc pușcașii marini în luptă. În câteva săptămâni Guvernul SUA va informa din nou Armata de disponibilitate și prețuri și continuăm să studiem tranziția pe partea industrală către IAR”, spune Snyder.Oficialul Bell subliniează că marele avantaj al ofertei companiei americane este accesibilitatea financiară pentru un astfel de program: două elicoptere cu multe piese în comun, iar Armata nu va fi nevoită să cumpere un elicopter de atac și unul utilitar diferit.„Sunt două elicoptere militare proiectate să împartă atât de mult din piese, element ce mărește accesibilitatea prin amprenta logistică mică și prin piesele de schimb ce se potrivesc la ambele”, explică CEO-ul Bell.În august 2017 Ministrul Apărării, Premierul și alți oficiali Români - printre care și Mihai Fifor, la acel moment ministru al Economiei - au semnat o scrisoare de intenție de preț și disponibilitate privind achiziționarea de elicoptere de atac de la Bell Helicopters care urma să fie adresată guvernului SUA.La acel moment oficialii anunțau că vor urma discuții aprofundate între reprezentanții Ministerului Economiei și cei ai Bell Helicopter privind înființarea unei societăți mixte, dar și a transferului tehnologic și de know-how care să permită producția elicopterelor pe teritoriul României.Compania americană și IAR SA (deținută majoritar de Ministerul Economiei) au în derulare un Memorandum de înțelegere semnat în noiembrie 2016 prin care cele două părți se angajează la o potențială colaborare ce ar constă în sprijin tehnic, în caz că România cumpără elicopterul de atac AH-1Z Viper.este unul dintre cele mai performante elicoptere de atac, aflat doar în dotarea infanteriei marine a Statelor Unite ale Americii.Elicopterul este unul bimotor și este o variantă modernizată a elicopterului Bell AH-1 SuperCobra dezvoltat în colaborare cu United States Marine Corps și este privit drept unul dintre cele mai performante elicoptere de atac alături de Boeing AH-64 Apache.