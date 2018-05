Răzvan Radu, fost agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE: Am constatat de multe ori că există o rezistență internă la transpunerea și implementarea legislației europene

Anterior, în perioada 2011-2012, a îndeplinit funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene (ulterior Ministerului Afacerilor Europene), fiind şi Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene iar în perioada 2007-2011 cea de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Agent Guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.





"Am constatat de multe ori că există o rezistență internă la transpunerea și implementarea legislației europene", a precizat Răzvan Radu.Declarația reprezintă un scurt bilanț al mandatului său, în contextul în care miercuri premierul Viorica Dăncilă a semnat miercuri o decizie privind înlocuirea lui din funcție. În locul său a fost numit Costin-Radu Canțăr. Despre noul agent guvernamental, care va avea rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, nu se cunosc foarte multe lucruri. Cert este că în 2016 a participat la un concurs al Ministerului Afacerilor Externe de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, însă a fost respins la testul grilă. Rezultatul a fost menținut și după contestație.Motivul schimbării agentului guvernamental la Curtea de Justiție a UE nu este clar, însă cert e că România a reușit să evite sancțiuni din partea Comisiei Europene."Am solicitat și obținut în față Curții de Justiție a UE condiții mai bune pentru consumatori în contractele de credit dar și o interpretare mai flexibilă a sistemului taxei pe valoarea adăugată și a celui privind taxele vamale. Am susținut puncte de vedere care au devenit jurisprudența în materia mandatului european de arestare. Totodată am reușit închiderea prin negocieri cu Comisia Europeană a peste 200 de cazuri de infringement ce puteau duce la sancționarea României", a mai transmis Răzvan Radu.Răzvan-Horaţiu Radu, cel care a fost schimbat, este magistrat de carieră şi a fost numit în ianuarie 2013 agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.