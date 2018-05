Instanţa supremă va pronunţa o primă sentinţă în dosarul ANRP al Alinei Bica pe 29 mai. Dorin Cocoș a cerut să fie condamnat

Magistraţii ÎCCJ vor pronunţa sentinţa în 29 mai, în dosarul ANRP, în care fosta şefă DIICOT, Alina Bica, şi Dorin şi Alin Cocoş sunt acuzaţi de fapte de corupţie, decizia nefiind definitivă. La ultimul cuvânt, din ultimul termen de miercuri, Dorin Cocoş a cerut să fie condamnat, relatează Mediafax.

“Vă rog să mă condamnați pentru cele două fapte recunoscute în fața dumneavoastră și în fața procurorului, cele de trafic de influență și dare de mită. Am beneficiat de un milion de euro, am făcut reducerea pentru Alina Bica. Vă rog să îmi acordați beneficiile de recunoaștere a vinovăției. Că e dare de mită, că e dare de foloase necuvenite, dumneavoastră știți. Vă rog să faceți contopire cu pedeapsa respectivă (din dosarul Microsoft, n.r.)”, a spus Dorin Cocoș în față magistraților ICCJ.

La rândul său, Crinuța Dumitrean, fosta șefă a ANRP, a spus că în activitatea sa a respectat regulamentul.

“Sunt de acord cu avocatul, nu am făcut nicio infracțiune, am respectat regulamentele, nu am urmărit prejudicierea bugetului de stat, nu am cunoscut beneficiarul, evaluatorul și nu am influențat niciodată niciun membru. Expertul a fost convingător și cei din comisie au fost lămuriți. Vă rog să dispuneți achitarea, sunt nevinovată”, a spus aceasta în ultimul cuvânt.

Tot în ultimul cuvânt, omul de afaceri Stelian Gheorghe a spus că e dispus să plătească prejudiciul.

“Îmi pare rău pentru această situație, nu mă consider vinovat pentru două acte notariale depuse prin mine, am colaborat cu organele judiciare și nu am mințit cu nimic. Am uitat să spun ceva important: nu am cerut nimănui nimic, eu am încasat banii și dacă e un prejudiciu, eu o să îl plătesc”, a promis Stelian Gheorghe.

La ultimul termen în dosarul ANRP de la ÎCCJ, în care fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, Dorin și Alin Cocoș sunt acuzați de fapte de corupție, procurorul DNA a cerut pedepse cu executare pentru toți inculpații din această cauză, cu excepția celui din urmă, pentru care a propus suspendarea.

Pentru fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, acuzată de abuz în serviciu și luare de mită, procurorul a cerut pedeapsă privativă de liberate orientată spre maximum, adică 10 ani, iar pentru Dorin Cocoș, tot pedeapsă cu executare, însă „situate în limite reduse”.

Pentru Oana Vasilescu (fost membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP) și Lăcrămioara Alexandru (fost vicepreşedinte al ANAF), pedepsele recomandate au fost tot cu executare, însă orientate spre minimum.

Pentru restul inculpaților, omul de afaceri Stelian Gheorghe, Crinuța Dumitrean (fost șef ANRP), fostul deputat Cătălin Teodorescu, Sergiu Ionuţ Diacomatu (fost vicepreședinte ANRP), Bogdan Dragoș (fost vicepreşedinte al ANAF) și evaluatorul Emil Nuțiu, DNA a cerut pedeapsă cu executare orientată spre maximum prevăzut de lege.

Totodată, reprezentantul Ministerului Public a mai cerut ca toți inculpații să plătească despăgubiri în valoare de aproape 300 de milioane de lei, echivalentul sumei de 69 de milioane de euro.

„Solicităm și confiscarea de la Dorin Cocoș sumei de zece milioane de euro, prețul traficului de influență”, a mai spus procurorul.

Decizia judecătorilor în acest caz nu va fi definitivă.

În dosarul "Bica 1" sunt judecaţi, pentru abuz în serviciu, opt foşti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor - fosta şefă a DIICOT Alina Bica, în calitate de fost reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, Crinuţa Dumitrean, Sergiu Ionuţ Diacomatu, Cătălin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lăcrămioara Alexandru, Oana Vasilescu şi Dragoş George Bogdan. Evaluatorul Emil Nuţiu şi omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzaţi de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.