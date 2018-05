Harghita: Femeie de 66 ani cercetată pentru violenţă în familie, după ce şi-a lovit soţul cu o tigaie în cap

O femeie de 66 ani din comuna Praid este cercetată de poliţişti pentru violenţă în familie după ce şi-a agresat soţul, un bărbat de 64 ani, pe care l-a lovit cu o tigaie în cap, relatează Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat că incidentul s-a produs în urma unui conflict spontan între cei doi, femeia provocându-i soţului ei o plagă zdrobită temporală stânga, după ce i-a dat cu tigaia în cap.

Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Odorheiu Secuiesc au fost anunţaţi despre un scandal în familie şi au început cercetările în acest caz.

"Am fost sesizaţi despre un scandal în familie, am mers la faţa locului şi am constatat că, de fapt, agresorul este femeia, nu bărbatul. (...) Majoritatea covârşitoare a cazurilor de violenţă în familie au ca şi autori soţii, însă se întâmplă şi situaţii, rare, în care soţiile nu sunt cele agresate, ci pot şi chiar devin agresive", a precizat Gheorghe Filip.

Potrivit sursei citate, bărbatul nu a depus plângere şi nici nu a dorit să meargă la spital.

Femeia este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, pentru care va fi propusă soluţie legală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.