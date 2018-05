Liviu Pop, fost ministru al Educației: Statul, noi, am preferat să blocăm anumite reforme pentru că ne era mai comod

”Din punct de vedere legislativ, zilele trecute, în Parlamentul României, am dat startul. Legislativ, începând cu anul 2020, grupa mare şi învăţământul liceal vor face parte din învăţământul obligatoriu. Începând din 2023, şi grupa mijlocie devine învăţământ obligatoriu, iar începând cu 2030, şi grupa mică”, a spus el în cadrul unei conferinţe UNICEF pe tema educaţiei, relatează news.ro.El şi-a exprimat încrederea că Ministerul Educaţiei „e capabil să facă o reformă sănătoasă”, nu înainte de a mărturisi: „Statul, noi, am preferat să blocăm anumite reforme pentru că ne era mai comod”.La conferinţa „Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani. Educaţia timpurie, o şansă pentru competitivitatea României”, care are loc miercuri, la Banca Naţională a României, participă politicieni, psihologi şi profesori, invitaţi speciali fiind Mark Alter, de la New York University, şi Paula Hunt, expert internaţional, consultant UNICEF.