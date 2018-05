Culisele vizitei premierului Viorica Dăncila la Vatican

Corespondenta de la Roma

Iacopo Scaramuzzi este unul din jurnaliştii italieni care cunosc cel mai bine culisele Vaticanului, fiind corespondent acreditat al uneia din cele mai importante agenţii de presă din Peninsulă, Askanews, şi autor al rubricii “Vatican Insider” - a cotodianului “La Stampa”. El este autorul unei cărţi despre Papa Francisc, “Tango vaticano. La chiesa al tempo di Francesco” (Tango la Vatican. Biserica pe vremea lui Francisc) şi a asistat la numeroase întâlniri ale şefilor de stat şi de guvern cu papa Francisc şi cu predecesorii lui. Hotnews a aflat de la Iacopo Scaramuzzi câteva detalii de culise despre vizita premierului Viorica Dăncilă la Vatican şi întâlnirea cu Papa Francisc.Iacopo Scaramuzzi A fost o vizită ca altele: când Papa primeşte în audienţă un premier este un fapt semnificativ. Noi ne ocupam mai degrabă de chestiunile de actualitate ale Vaticanului, poate subevaluăm o vizită sau alta.Când are loc o vizită oficială, de obicei se aleg doi, trei jurnalişti care sunt admişi să însoţească oaspeţii, un “pool” care îi reprezintă şi pe ceilalţi colegi. Ei urcă în Palatul Apostolic şi pot asista la începutul şi la sfârşitul întâlnirii. Mai precis, pot asista la saluturile oficiale, prezentarea delegaţiei şi momentul cadourilor.Apoi, cei doi, trei ziarişti coboară şi povestesc celorlalţi cum s-a derulat primirea. Ei nu asistă la discuţiile dintre Papa şi oaspetele oficial. Se socoteşte importantă şi este consemnată durata discuţiilor aşa numite “cu uşile inchise” care pot dura mai mult sau mai puţin, în funcţie de importanţa temelor abordate. Îmi amintesc că discuţiile au durat circa 30 minute cu preşedintele Trump, circa 40 minute cu preşedintele Obama, circa 50 minute cu preşedintele Putin. Discuţiile cu premierul României au durat circa 25 de minute, adică durata medie a unei întâlniri oficiale.“Comunicatele de presă ale Vaticanului nu au oficial un titlu. Titlurile sunt puse de obicei luând în consideraţie fragmente din comunicat. În acest caz, Vatican News este o voce oficială a Vaticanului. Eu nu cunosc situaţia din România, însă, concret vorbind, în limbajul Vaticanului, acea referire inedită la acel detaliu, la “importanţa armoniei”, pare o referire specifică la situaţia din România.Comunicatele Vaticanului sunt toate destul de similare între ele. Diferenţele, nuanţele, sunt formulate atent şi fac anumite referiri la situaţia actuală din acea ţară. Din ele rezultă o anumită interpretare legată de situaţia respectivului stat. Prin urmare, e posibil ca atât Papa, cât şi cardinalul Parolin, care s-au întâlnit cu premierul României, să fi făcut referire la anumite situaţii existente de tensiune socială, cu urarea ca să existe o îmbunătăţire, prin invitarea la dialog a tuturor părţilor implicate.Procedura este următoarea: pentru fiecare audienţă, Secretariatul de stat pregăteşte pentru Papa un dosar foarte detaliat. Dosarul cuprinde amănunte despre situaţia politică, economică, socială din acea ţară. Apoi, mai cuprinde detalii despre reprezentantul pe care Papa îl va întâlni: un curriculum vitae, cine este, care este povestea sa, din ce partid face parte.Papa studiază dosarul înainte de fiecare audienţă. Ceea ce pot spune este că actualul Papa e foarte bine informat în ceea ce priveşte oaspeţii săi, şi din surse proprii.Un funcţionar al Secretariatului de stat mi-a povestit că, aproape niciodată, nu îl ia prin surprindere pe Papa cu informaţii noi. E foarte posibil ca Papa să se informeze şi citind ziarele sau de pe internet, sau să aibă informaţii despre o anumită realitate de la iezuiţi, de exemplu, care îi pot povesti anumite lucruri de culise. Ceea e pot sublinia este că Papa are o sensibilitate politică deosebită şi este foarte atent la realităţile din jurul său.Deseori audienţele şefilor de stat şi de guvern se termină cu o invitaţie adresată Papei, de a vizita acel stat. Se întâmplă ca, apoi, unii din ei să violeze într-un fel protocolul, anunţând efectiv o vizită a Papei. Noi, jurnaliştii din Vatican, suntem obişnuiţi să nu luăm prea în serios declaraţii ale şefilor de stat şi guvern pe această temă, pentru că ştim care este procedura în ceea ce priveşte organizarea unei vizite a Papei.Organizarea unei vizite a Papei într-o ţară străină este lungă, sunt anumite etape necesare, poate dura şase luni, sau chiar un an. Papa trebuie invitat atât de autorităţile civile, cât şi de cele religioase, prin urmare trebuie să existe mai întâi- dacă nu există deja – o invitaţie din partea autorităţilor religioase din România.În sfârşit, este Papa cel care decide unde să se ducă. În mod special, actualul Papa are un stil al său, foarte personal, în ceea ce priveşte alegerea destinaţiilor călătoriilor sale. Spre exemplu, nu a fost niciodată la Paris, Berlin, Londra. Preferă ţări mai degrabă « periferice » faţă de centrul Uniunii Europene.Nu m-ar surprinde ca România să poată fi aleasă ca o destinaţie a unei vizite a Papei, însă nu poate fi considerată oficială declaraţia premierului. Cunoscând stilul Papei, îmi imaginez că el a spus “Ah, mulţumesc”, fără a spune nici “da”, nici “nu”. Repet, nu exclud ca Papa să vină în vizită în România, însă e nevoie de o organizare destul de complexă, iar până acum nu există anunţuri oficiale, nici neoficiale, din partea Vaticanului, în acest sens.Când am aflat că Papa a primit cadou seminţe (de castraveţi, de ceapă etc), noi, ziariştii din Vatican am apreciat ca fiind un cadou foarte simpatic. Nu e prima oară când Papa primeşte cadouri de acest fel: Michelle Obama i-a dat cadou Papei seminţe din grădina de la Casa Albă, Regina Elisabeta a făcut cadou miere – producţie proprie. Un cadou mai neobişnuit i l-a făcut Papei prinţul Filip – o sticlă de whiskey!În legătură cu cadoul premierului României, Papa însuşi a făcut o remarcă veselă « un meniu complet », deci cred că a apreciat cadoul!