Carmen Dan: Infracţiuni cu violenţă au fost şi o să mai fie în România

"Infracţiuni cu violenţă au fost, o să mai fie în România, dar fac precizarea că acest lucru se întâmplă în orice stat din lume. Atunci când au loc aceste fapte este cumva firesc ca ele să facă agenda media şi este o problemă pe care trebuie să o avem noi în vedere", a declarat Carmen Dan în cadrul audierilor.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat marţi, în cadrul Comisiei de Apărare şi ordine publică, situația furturilor din zona Sineşti, începând cu anul 2015, afirmând că numărul acestora a crescut de la an la an, precizând că în 2018 au avut loc doar trei furturi."Fac precizarea şi cred că este important să cunoaştem referitor la Sineşti (...), pe situaţia furturilor din acea zonă şi modul de operare de înţepatul roţilor, avem o statistică începând din anul 2015 sau, cel puţin, eu am solicitat o statistică pe care să o prezint dumneavoastră. În anul 2015, am avut 30 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, două tentative tot prin înţeparea roţilor, în 2016- 33 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, nicio tentativă, în 2017- 47 de furturi, patru prin înţeparea roţilor şi zece tentative tot prin înţeparea roţilor.În primele trei luni ale anului 2018 au existat trei furturi, niciunul prin înţeparea roţilor şi o tentativă de furt prin înţeparea roţilor", a spus Carmen Dan în Parlament.Ministrul de Interne a tras un semnal de alarmă, susţinând că un şef de poliţie ar trebui să îşi pună întrebări "atunci când într-un an sunt înregistrate peste 40 de furturi într-un perimetru".Carmen Dan a precizat că anul trecut, în urma situaţiilor întâmplate, a fost suplimentat numărul poliţiştilor."Anul trecut, în perioada mai-august, pentru reducerea infracţionalităţii pe raza Sineşti a fost instituită zonă de siguranţă publică. Această situaţie a fost adusă la cunoştinţă şi s-a colaborat cu jandarmeria, suplimentându-se dispozitivul de ordine publică. Această măsură de creşterea capacităţii cooperative s-a reluat în data de 4 mai, după acest caz mediatizat, dar de data aceasta s-a realizat şi un plan de măsuri mai amplu, sub coordonarea strictă a inspectorului general al Poliţiei Române. Acum se analizează toate dosarele cu autor necunoscut pentru a identifica situaţii similare", a declarat ministrul de Interne.Ministrul Afacerilor Interne (MAI) a aprobat, pe 7 mai, propunerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) de declanşare a procedurii cercetării prealabile faţa de inspectorul şef al IPJ Ialomiţa, comisar şef Ivan Cristian. Controlul a vizat atât activitatea managerială, dar şi modul de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor specifice poliţiştilor din cadrul IPJ Ialomiţa.