Tudorel Toader: ”Am avut o ofertă absolut insistentă de a fi primul pe listă la senatori din partea unei formaţiuni reprezentative în opoziţie”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, marţi, la Constanţa, că nu a dorit să intre în politică, precizând că nu este pregătit în structura sa să devină om politic, să treacă de la rigoarea dreptului penal la retorica politică, spunând că la alegerile parlamentare din 2016 a avut o ofertă de a candida ca senator pe lista unui partid politic, aflat acum în opoziţie, fără a-i da însă numele, transmite news.ro.





Tudorel Toader a fost întrebat marţi în conferinţa de presă susţinută la Constanţa dacă s-a înscris în Partidul Social Democrat, el povestind că ar fi putut ajunge în Parlament în urmă cu doi ani dacă accepta oferta făcută de un partid aflat acum în opoziţie.





“Am terminat ca judecător în iulie 2016. Din februarie 2016 am candidat şi am devenit rectorul Universităţii din Iaşi. M-am suspendat din rector ca să îmi termin mandatul de judecător, am revenit rector activ până am devenit ministru. O să se supere unii, dar vă asigur că este adevărat, când era campania pentru alegerile parlamentare, aveam o ofertă absolut insistentă de a fi primul pe listă la senatori din partea unei formaţiuni reprezentative în opoziţie astăzi”, a afirmat ministrul Justiţiei.





El a spus că a refuzat deoarece nu este pregătit în structura sa să fie om politic.





“Am spus nu, motivând că eu nu sunt pregătit în structura mea să fiu om politic. Să treci de la rigoarea dreptului penal partea specială unde e şi pedeapsa, unde trebui să ştii şi o virgulă şi o literă, e distanţă mare la o retorică politică. Nu am acceptat să devin senator sau deputat, nu m-am înscris şi nici nu sunt membrul nici unui partid”, a mai spus Tudorel Toader.