VIDEO Nouă gafă a premierului Dăncilă, la întâlnirea cu Papa Francisc: ”Sfinția Voastră, I am very glad for this opportunity”

În clipul video se aude şi cum Dăncilă îi vorbeşte Papei Francisc despre cadourile pe care i le-a adus, de data aceasta adresându-i-se în limba română Suveranului Pontif.Redăm discuţia dintre Viorica Dăncilă şi Suveranul Pontif, la întrevederea de vineri:"Viorica Dăncilă: Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity.Viorica Dăncilă: Sămânţe de mărar, iar aici să vă bucuraţi de roadele acestui pom mulţi ani de acum încolo.Papa Francisc: Grazie."Dăncilă a fost primită vineri dimineaţă în audienţă la Palatul Apostolic din Vatican de către Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc. Ulterior întrevederii, liderul de la Palatul Victoria a anunţat, la Antena 3, că Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019.Şeful Executivului a relatat că întâlnirea cu Papa Francisc a durat aproximativ 45 de minute.Potrivit site-ului italian asknews.it întrevederea a durat 24 de minute. "Liderul de la Palatul Victoria i-a oferit Papei Francisc seminţe din soiuri de legume şi plante româneşti şi un stilou personalizat, confecţionat, manual, din lemn, la atelierele din Suceava", anunţa Guvernul.Suveranul Pontif i-a oferit premierului trei cărţi şi o placă sculptată în bronz exprimând un mesaj de pace.Dăncilă a fost pusă într-o situație jenantă și pentru că informația privind vizita Papei Francisc nu a fost confirmată în comunicatul de presă al Vaticanului.De asemenea, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș, a precizat că atunci când se va stabili o astfel de vizită, anunțul ”va fi făcut simultan de cele două părți: Statul Vatican și Președinția României”.Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, sâmbătă, la Blaj, despre anunţul premierului Viorica Dăncilă privind vizita Papei Francisc în România, el răspunzând ironic: ”Daţi-mi voie să cred că nu a înţeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo”.