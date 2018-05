Patriarhia, despre înregistrarea mărcii Arsenie Boca: Dacă acea persoană va continua să se folosească de acest nume, vom face toate demersurile legale pentru a aşeza lucrurile în firescul lor

"În legătură cu anormala înregistrare a unei mărci cu numele "Arsenie Boca" de către o persoană privată din România, Patriarhia Română anunţă că Arhiepiscopia Bucureştilor a luat atitudine fermă faţă de această situaţie încă de acum o lună de zile şi a comunicat oficial persoanei respective mesajul de a renunţa imediat la această marcă înregistrată în străinătate", a declarat Bănescu pentru Agerpres.El a subliniat că, "în măsura în care persoana vizată va continua să se folosească de acest nume prin marca menţionată, Patriarhia Română, prin Episcopia Devei şi Hunedoarei, sub jurisdicţia căreia funcţionează Mănăstirea Prislop, unde se află şi mormântul părintelui Arsenie Boca, va face toate demersurile necesare din punct de vedere legal pentru a aşeza lucrurile în firescul lor"."Numele părintelui Arsenie Boca este intrinsec legat de istoria şi cultura duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Române şi parte a patrimoniului său memorial. Din aceste limpezi şi înalte raţiuni, nicio persoană privată, care nu are nici măcar o legătură de rudenie cu părintele Arsenie Boca, nu are dreptul să se folosească în vreun fel de numele său. Acesta, ca şi opera sa scrisă sau picturală aparţin Bisericii pe care a slujit-o cu vocaţie jertfelnică", a spus purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Zeci de obiecte de cult religios, în majoritate icoane cu părintele Arsenie Boca şi cărţi despre viaţa acestuia, au fost confiscate miercuri de către poliţiştii din Arad , dintr-un magazin de specialitate, după o sesizare depusă de un arădean care susţine că ar deţine în România drepturile asupra mărcii "Părintele Arsenie Boca".Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Arad, inspector principal Lorena Radu, marca ar fi fost înregistrată, în anul 2017, la Oficiul European de Proprietate Intelectuală de către o firmă din Marea Britanie, care ar fi permis comercializarea produselor cu chipul fostului stareţ al Mănăstirii Prislop, decedat în 1989, doar unei firme din Arad.Considerat ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului XX, părintele Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia şi a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop. La mormântul său vin şi se roagă, zilnic, sute de oameni, numărul acestora crescând la câteva mii cu ocazia sărbătorilor sau la diferitele praznice din an.