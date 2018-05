Fostul principe Nicolae spune că relaţiile sale cu membrii familiei regale "nu sunt cele mai bune" şi, chiar dacă nu are comunicare cu aceştia, îi va invita la nuntă

Ziua Regalităţii a fost marcată în oraşul arădean Pecica de Asociaţia "Amicii Regelui Mihai", cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local, fiind prezent şi fostul principe Nicolae, alături de soţia sa Alina. Cuplul a făcut un tur al mai multor obiective din oraş, cum ar fi şcoli, o brutărie şi o fermă de bivoli. Cei doi au vizitat şi "Stejarul Regelui", plantat în ziua naşterii M.S. Regele Mihai I, aflat în piaţa din centrul oraşului."E o zi foarte importantă pentru noi, pentru ţară, mă bucur că am ajuns la Pecica, unde este Stejarul Regelui. E un miracol că acest arbore mai este în viaţă, ne aduce aminte de bunicul meu, Regele Mihai", a spus Nicolae.În cursul serii de joi va avea loc şi un spectacol de muzică veche prezentat de Cvartetul Euterpe al Filarmonicii de Stat Arad şi soprana Nicoleta Brola, la care participă monarhişti şi fostul principe Nicolae, alături de soţia sa Alina.În programul oficial al evenimentelor, lui Nicolae îi este atribuită fosta titulatură, arătându-se că în Pecica va fi prezent "Alteţa Sa Regală Principele Nicolae al României".Întrebat de jurnalişti dacă relaţiile sale cu membrii familiei regale s-au îmbunătăţit, fostul principe a spus că nu are o comunicare bună cu rudele."Relaţiile nu sunt cele mai bune, dar încerc în continuare să deschid cumva comunicarea cu familia", a spus Nicolae.El a recunsocut că de la moartea bunicului său nu a mai vorbit cu Majestatea Sa Margareta, custodele Coroanei române."Cu mama mea am vorbit de câteva ori şi am o legătură foarte bună cu soră-mea", a spus Nicolae.Întrebat de jurnalişti despre nunta sa, Nicolae a declarat că va trimite o invitaţie fiecărui membru al familiei regale."Sper că vor veni", a spus fostul principe, care nu a dorit să dezvăluie şi alte nume de pe lista de invitaţi, afirmând că o va face probabil săptămâna viitoare. El a precizat totuşi că are invitaţi din toată Europa, dar şi din SUA şi Australia.