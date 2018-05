VIDEO UPDATE Curtea Constituțională amână pentru 30 mai decizia pe tema conflictului între puteri în cazul respingerii revocării lui Kovesi

Dezbaterile pe tema conflictului între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA au fost amânate pentru 30 mai, a anunţat preşedintele CCR, Valer Dorneanu.Tudorel Toader, la ieșirea de la dezbateri: Așteptăm să se pronunțe Curtea. După ce se pronunță, normal e să așteptăm considerentele, până atunci nu veți auzi de la mine nicio declarațieConsilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a afirmat, în şedinţa Curţii Constituţionale, că refuzul preşedintelui de revocare a lui Kovesi nu este cauza unui blocaj instituţional, ci reprezintă finalizarea unei proceduri şi exercitarea unei atribuţii legale a şefului statului.CCR a fost sesizată cu cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei, pe de o parte, şi preşedintele României, pe de altă parte, în principal, şi între Guvernul României şi preşedinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi.Sesizarea formulată de prim-ministru, după refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcţie pe şefa DNA, a fost depusă la CCR pe 23 aprilie.Din partea Guvernului pledează ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în timp ce Preşedinţia este reprezentată de consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu.Tudorel Toader a argumentat că această cauză este „de natură să creeze un blocaj instituțional prin blocarea finalizării procedurii de revocare, cu consecința unui conflict juridic de natură constituțională”.Acest a susținut că „președintele nu are nicio autoritate asupra procurorilor, nu are instrumentele de evaluare, de apreciere a activității„ acestora.„Curtea e chemată să decidă în privința refuzului președintelui și să traseze conduita de urmat”, a spus Tudorel Toader, care a adăugat că în lipsa intervenții a judecătorilor pentru eliminarea acestui blocaj ar putea acredita ideea că „oricând președintele ar putea să refuze să dea curs unei proceduri legale, blocând-o la jumătatea parcursului”.Întrebarea este dacă președintele are un drept de veto, a mai spus acesta.