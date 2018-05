Klaus Iohannis a fost amendat de CNCD pentru folosirea cuvântului “penali”

CNCD a fost sesizat pe 19 februarie de site-ul luju.ro (Lumea Justitiei), pentru folosirea termenului "penali" de către președintele Klaus Iohannis. Petiția face referire la următoarea declarație a lui Iohannis: "Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze DNA".Sesizarea publicată de luju.ro susține că "nu se poate accepta ca, preluandu-se si perpetuandu-se asemenea mesaje, sa ne adresam cu totii in societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puscarias', care in lumea civilizata - in principal in spatiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naste pana la reactii de ura si violenta". Și deputatul PSD Andreea Cosma a sesizat apoi CNCD pe această temă."Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09.05.2018Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în cadrul ședinței de soluționare a petițiilor din data de 09 mai 2018, a adoptat următoarea hotărâre:, potrivit art. 2, alin. 1, si art 15. din O.G. 137/2000, republicată. S-a aplicat amenda contravențională în cuantum de 2000 lei.Colegiul director recomandă ambelor pesoane să evite formulările care sunt de natură să afecteze dreptul la demnitate a persoanelor cercetate penal și în cazul cărora nu există o hotârâre judecătorească definitivă și irevocabilă.Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării09.05.2017București"