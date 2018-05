Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, aşteptat în Comisia de politică externă, pentru a da explicaţii pe subiectul mutării Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim

Potrivit ordinii de zi a Comisiei, ministrul de Externe este aşteptat la audieri miercuri, la ora 15.30.Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a anunţat la finalul lunii aprilie că liberalii au decis în şedinţa Biroului Executiv Naţional (BEx) să-i solicite ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să vină în faţa comisiilor de politică externă din Parlament pentru a da explicaţii cu privire la Memorandumul Guvernului de a muta Ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim."Am decis azi în Biroul Politic Naţional că vom chema la audieri şi vom face toate demersurile ca ministrul de Externe să vină în faţa comisiei de politică externă sau comisiilor reunite de politică externă pentru a da explicaţii pe următoarele aspecte: vrem să ştim care este geneza acestui memorandum (privind mutarea ambasadei din Israel - n.r.), dacă domnia sa, dacă cineva din Ministerul de Externe, vreun secretar de stat din direcţiile de acolo, dacă cumva şefa dânsului, doamna Birchall sau şeful pe ordine ierarhică, domnul Dragnea, sau domnul Tăriceanu au iniţiat acest memorandum într-un mod cât se poate de obscur, la secret, aflând din presă. (...) Îi reamintim domnului Dragnea că şeful diplomaţiei româneşti este preşedintele României şi trebuie să ţină cont de lucrul acesta", a spus deputatul PNL Ben-Oni Ardelean.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, în 19 aprilie, la Antena 3 că Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru.Administraţia Prezidenţială a transmis, o zi mai târziu, că preşedintele Klaus Iohannis nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim şi a subliniat că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare şi că "un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia".Premierul Viorica Dăncilă a declarat ulterior că a avut o discuţie la telefon cu preşedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că şeful statului va fi consultat şi că documentul este clasificat de către MAE.Ulterior, premierul Viorica Dăncilă, însoţită de Liviu Dragnea, a făcut o vizită oficială în Israel, la invitaţia prim-ministrului Benjamin Netanyahu, preşedintele Klaus Iohannis declarându-se îngrijorat de ”secretomania” legată de această vizită. La revenirea în ţară, premierului Viorica Dăncilă i-a fost cerută demisia de către şeful statului. Iohannis s-a referit atunci şi la Memorandumul privind mutarea Ambasadei României în Israel la Ierusalim, reclamând din nou că nu a fost consultat şi invocând prevederile constituţionale."Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greşeală, fiindcă în chestiuni de politică externă, dacă vorbim de documente secrete, care, evident, sunt sensibile – altfel nu ar avea de ce să fie secrete – trebuia să fie consultat Preşedintele, lucru care nu s-a întâmplat", a afirmat Iohannis.El a precizat că, "în Constituţie, în toate deciziile Curţii Constituţionale, în practica politică din România, se statuează şi se ştie că este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare instituţională între Premier şi Preşedinte, că este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular, ca autorităţile publice să colaboreze loial". "Aceste lucruri şi aceste nevoi ale statului nu au fost înţelese de doamna Dăncilă", a conchis Klaus Iohannis, înainte de a cere demisia premierului.La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a susţinut că Memorandumul adoptat de Guvern nu conţine altceva decât o platformă prin care să fie consultate toate instituţiile implicate: ”Nu am vorbit că mutam ambasada Romaniei în Ierusalim mâine, noi am lansat o platformă în care să consultăm toate instituţiile. Exact asta conţinea memorandumul”.