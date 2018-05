Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, merge astăzi în Parlament, la “Ora Guvernului”, pentru a da explicaţii cu privire la raportul GRECO

"Ora Guvernului" este programată, în plenul Senatului, de la ora 10.00.Marţi, ministrul Justiţiei s-a întâlnit cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, la finalul întrevederii Tudorel Toader declarând că au discutat chestiuni procedurale legate de audierea sa în Parlament."Este prima dată când în calitate de ministru particip la ce se numeşte "Ora Guvernului" şi am discutat chestiuni de procedură pentru că doar nu era să-i prezint răspunsurile ce le voi da mâine, cu atât mai mult cu cât mâine voi răspunde la întrebările pe care le voi primi mâine. Nu am primit întrebările dinainte ca să ştiu nici întrebarea, nici răspunsul", a declarat Tudorel Toader, după întâlnirea cu preşedintele Senatului.Ministrul Justiţiei urma să participe la "Ora Guvernului" în 3 mai, dar audierea a fost amânată atunci pentru 9 mai.Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de către PNL, pentru a da explicaţii privind raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a făcut public în luna aprilie Raportul referitor la România în care îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii precum şi privind amendamentele propuse pentru legislaţia penală.GRECO precizează într-un comunicat că a redactat raportul în urma deciziei luate la reuniunea din decembrie 2017 de a face o evaluare urgentă a reformelor judiciare din România, având în vedere că acestea pot duce la încălcarea serioasă a standardelor anti-corupţie.Raportul notează, de asemenea, că amendamentele la cele trei legi privind sistemul judiciar adoptate de Parlament în decembrie 2017 nu conţin cele mai controversate propuneri, care au fost prezentate iniţial în vară. Totuşi, GRECO este îngrijorată de impactul potenţial al legilor, inclusiv pentru structura de personal a instanţelor şi a parchetelor."În pofida importanţei şi a obiectivului vast al acestor reforme, impactul lor nu a fost evaluat corespunzător iar procesul legislativ a fost discutabil", consideră GRECO.GRECO solicită României să renunţe la ideea creării unei secţii speciale pentru anchetarea infracţiunilor din sistemul judiciar.Documentul ia act de procesul de revocare din funcţie a şefei DNA Laura Codruţa Kovesi, iniţiat în luna februarie şi reînnoieşte apelul la garanţii suplimentare în ceea ce priveşte numirea şi revocarea procurorilor şefi de către executiv.GRECO este în egală măsură critic cu privire la amendamente propuse la legislaţia penală considerând că, în cazul în care acestea vor fi adoptate, în mod clar vor contraveni unora dintre angajamentele internaţionale ale României, inclusiv Convenţia privind legislaţia penală în domeniul corupţiei."Amendamentele cu privire la procedura penală discutate în prezent în comisia parlamentară comună sunt percepute de alte state ca o ameninţare la adresa concretizării asistenţei judiciare reciproce", notează documentul.De asemenea, raportul critică "o serie de proiecte de lege iniţiate în Senat în 21 decembrie 2017 care ar atenua prevederile referitoare la incriminarea diverselor infracţiuni de corupţie din Codul penal; de exemplu, mita şi traficul de influenţă nu s-ar mai aplica în cazul funcţiilor alese, iar în ceea ce priveşte abuzul în serviciu, amendamentele ar dezincirmina total infracţiunile cu un prejudiciu sub 200.000 de euro".GRECO invită România să prezinte stadiul reformelor în justiţie în următoarea sa reuniune plenară din 18 - 22 iunie 2018 şi să se abţină de la adoptarea unor amendamente la legislaţia penală care ar submina lupta anticorupţie.