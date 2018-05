Augustin Lazăr: Ne îngrozim când aflăm că se ia mită așa cum ai respira

"Ceea ce putem observa este succesiunea exasperantă a actelor de luare de mită. Şi noi ne îngrozim când aflăm că într-un dosar sau altul cu milioanele sau cu zecile de milioane s-a luat mită aşa cum ai respira. Dar cum se ia mită? Nu oricum, ci într-o manieră sistematică, ceea ce ne spune ceva", a afirmat Lazăr, citat de Agerpres.Prezent la o dezbatere cu tema "Corupţia în sistemul public de sănătate”, el a spus că este un studiu foarte relevant şi interesant nu doar pentru procurori, ci şi pentru societate."Trebuie să vedem în oglindă, un domeniu important al societăţii, sistemul public de sănătate. (...) Să vedem ce ne arată el, ce vedem noi acolo în oglindă sintetic exprimat. În esenţă, ar trebui să vedem portretul robot al indivizilor care comit astfel de fapte şi ar trebui să vedem matricea culturală care este transmisă - după câte se pare - din generaţie în generaţie. Nu mă simt în largul meu când spun lucrul acesta pentru că mereu am afirmat: corupţia nu este un fenomen şi nicio altă infracţiune nu este un fenomen specific românesc", a susţinut Lazăr.El a subliniat că românii nu au brevetat nimic nou în materia infracţională."Dar cu toţii am sperat, gândind, că numai unii, poate, sunt purtătorii acestui viciu, al acestei matrici subculturale care este corupţia. Dar nu e chiar aşa. Mulţi am sperat că este un obicei vechi şi pe măsură ce vom merge, vom păşi înainte spre Europa, nu va mai fi corupţie şi că tânăra generaţie va înţelege, va fi mai ancorată în realitate, tinerilor manageri ( ...) le va repugna idee de a lua mită. Ne-am înşelat. Cine este autorul acestor fapte? Cum arată portretul robot al unui asemenea autor? Este important să ne gândim cu toţii şi să încercăm pe cât posibil să eliminăm un asemenea portret robot şi o asemenea conduită infracţională din mediile societăţii româneşti", a mai menţionat procurorul general.