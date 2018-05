Manda, despre o nouă audiere a lui Maior: Se pune problema cine suportă costurile de deplasare

Foto: Facebook/ Ambasada Romaniei in SUA

Claudiu Manda a declarat, marţi, că în privinţa unei noi audieri a lui George Maior în Comisia de Control a SRI, se pune problema ca cineva să suporte costurile de deplasare ale ambasadorului român din SUA, Manda precizând că a luat legătura şi cu Teodor Meleşcanu pentru a discuta acest aspect, relatează Mediafax.

"În cursul zilei de azi, am avut o discuţie cu domnul ministru de Externe, domnul Meleşcanu, în care l-am rugat să ne sprijine. Noi am trimis şi adresă oficială şi am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale privind invitarea domnului Maior la Comisia de control a activităţii SRI. Ne-a spus că audierea precedentă a coincis odată cu concediul domnului Maior şi cea de-a doua, cea legată exact de audiere, a coincis cu venirea în ţară a domnului Maior pe nişte chestiuni care vizau Ministerul de Externe şi că se pune problema în acest moment cine suportă costurile de deplasare a domnului Maior. Rămână să vedem dacă în regulamentul comisiei există prevederea aceasta. La comisiile de anchetă a existat prevederea ca, atunci când se doreşte invitarea la comisie a unor persoane şi e nevoie de suportarea costurilor, să se facă această suportare a costurilor. Rămâne să vedem şi să discutăm cu cei de la MAE şi la Secretariatul general al celor două camere eventual chestiunea aceasta şi să vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vină la comisie", a spus Claudiu Manda.

George Maior, fost şef al SRI şi actual ambasador în SUA; a declarat,marţi, 27 februarie, după o audiere de şase ore în Comisia de Control al SRI, că a răspuns tuturor întrebărilor şi că unele au făcut referire la relaţia SRI-Justiţie.

Numele lui George Maior a fost invocat în mod repetat de către cei audiaţi în Comisia de Control al SRI cu privire la faptul că acesta avea cunoştinţă de implicarea în toate structurile ale serviciului.

Audierile în lanţ au pornit după ce Daniel Dragomir, fost colonel SRI, a făcut dezvăluiri în faţa membrilor comisiei despre modul în care a acţionat Serviciul Român de Informaţii. El a vorbit despre "culoarele" din presă şi justiţie, adică practici prin care SRI ar fi influenţat dosarele penale, în timp ce se baza pe o anumită susţinere în media.





La acea vreme, Dragomir a prezentat şi o listă cu 65 de nume, printre care 11 jurnalişti, 15 politicieni, 12 persoane din Justiţie, care ar putea să confirme declaraţiile sale.