Hollywood Multiplex a lansat oferte pentru familiile monoparentale, după acuzațiile de discriminare

Family: un adult + un copil; un adult + doi copii sub 12 ani

Family L: doi adulţi + un copil sub 12 ani

Family XL: doi adulţi + doi copii sub 12 ani

Începând din data de 7 mai 2018, Hollywood Multiplex inaugurează o nouă gamă de ”pachete Family Inspired by Raluca”, anunță compania. Aceasta conţine trei tipuri de pachete, iar unul dintre ele este conceput special pentru a răspunde nevoilor familiilor monoparentale şi grupurilor ce includ un singur adult.Gama de pachete Family Inspired by Raluca va include trei variante:"Noile pachete Family Inspired by Raluca şi oferirea lor clienţilor noştri într-un timp atât de scurt sunt un răspuns la ecoul emoţional pe care mesajul Ralucăi Zdrobiş l-a avut asupra noastră. Am fost profund impresionaţi de povestea ei şi am decis ca noile pachete să îi poarte numele, pentru că, datorită ei, familiile monoparentale din România au acum pachete dedicate la Hollywood Multiplex", afirmă Gianina Ciobanu, General Manager al Hollywood Multiplex."Mă bucur că mesajul meu a fost auzit şi nu a rămas fără răspuns. Faptul că Hollywood Multiplex a înţeles cu adevărat problema şi a reuşit într-un timp atât de scurt să se mobilizeze şi să modifice oferta mi se pare extraordinar. Chiar dacă poate părea un pas mic acum, este un pas care anunţă o schimbare, în primul rând de mentalitate, în ceea ce priveşte familia monoparentală. Un pas spre normalitate!", spune Raluca Zdrobiş, cea care a adus în discuție acest subiect.