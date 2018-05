Premierul Viorica Dăncilă se întâlnește cu reprezentanți ai sindicatelor din Sănătate

La începutul şedinţei de Guvern din 3 mai, premierul a anunţat că se va întâlni, pe 8 mai, cu reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate "pentru a vedea nemulţumirile acestora" şi ce soluţii pot fi găsite la problemele pe care le ridică aceştia.Pe 4 mai, la Bacău, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că reprezentanţii SANITAS au fost invitaţi să participe pe 8 mai la o nouă serie de negocieri cu Guvernul, pentru a discuta pe tema scăderilor salariale şi a contractului colectiv de muncă.Pintea a precizat că reprezentanţii SANITAS au venit la minister cu un set de propuneri pe care ea le-a prezentat premierului."Doamna prim-ministru a constituit un grup de lucru format din manageri ai spitalelor, unele din subordinea Ministerului Sănătăţii, altele din subordinea autorităţilor publice locale sau spitale de nouă specialitate, care au fost mai mult afectate, grup de lucru care a prezentat, la rândul său, nişte propuneri. Unele propuneri ale grupului de lucru şi ale SANITAS au cam coincis", a spus Pintea.Ministrul Sănătăţii a adăugat că unul dintre punctele atinse de SANITAS este începerea negocierii contractului colectiv de muncă."De fapt este vorba de reluarea lor, pentru că ele au fost întrerupte. Am reluat negocierile, marţi va fi această întâlnire şi am convingerea că lucrurile vor fi negociate foarte corect. În calitate de reprezentant al Guvernului, vă spun că nu dorim pierderi pentru niciunul dintre salariaţi. Pe de altă parte, ca ministru al Sănătăţii am declarat că avem o lege şi trebuie să o aplicăm. Dar dacă a creat pierderi de venituri, va trebuie să rezolvăm aceste probleme. Şi sunt convinsă că după întâlnirea de marţi, lucrurile vor fi agreate de ambele părţi", a mai spus ministrul Sănătăţii.