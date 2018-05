Timişoara: Medicul Ioan Munteanu, care a realizat prima fertilizare in vitro din România, a decedat la vârsta de 80 de ani

Medicul Ioan Munteanu a fost un deschizător de drumuri în medicina din România. În anul 1961 absolvea Facultatea de Medicină din Timişoara cu media 10 şi a fost un pionier în domeniul reproducerii umane asistate la Clinica Universitară de Obstetrică-Ginecologie Bega din Timişoara.În 1995 realiza prima fertilizare in vitro din România şi înfiinţa si organiza primul centru chirurgie laparoscopică şi fertilizare in vitro din ţara noastra. Un an mai târziu, în 1996, aducea pe lume primul copil conceput prin fertilizare in vitro din România. În acelaşi an efectua primul embriotransfer la mamă purtătoare.În 2001, profesorul Ioan Munteanu asista la naşterea primului copil prin fertilizare in vitro la o mamă în vârstă de 50 de ani.”A fost omul care a condus echipa care a făcut prima fertilizare in vitro din România. România era la momentul respectiv a 18-a ţară din lume care folosea tehnica de reproducere umană asistată în tatamentul fertilităţii şi de asemena a creat centrul de chirurgie laparoscopică şi histeroscopică de la maternitatea Bega care este unul dintre cele mai performante moderne şi reprezentative pentru România în întreaga lume. A condus Clinica Bega 31 de ani. Din 1987 până în 2008. A fost medicul cu cea mai laborioasă activitate medicală şi chirurgicală. A fost omul care sută la sută a schimbat radical percepţia despre obstetrică-ginecologie în Timişoara şi în România. A condus Societatea Naţională de Obstetrică-Ginecologie în două mandate. A stabilit legăturile după Revoluţie şi a înfiinţat Societatea Româno-Maghiară şi Româno-Germană de obstetrică-ginecologie. A organizat congrese şi internaţionale la Timişoara şi în alte oraşe. A format câteva sute de medici, iar cei mai apropiaţi colaboratori ai săi sunt în continuare acum la Maternitatea Bega. Peste 50 de ani a lucrat în sistemul medical”, a declarat, pentru News.ro, prof. dr Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.Profesorul Ioan Munteanu s-a stins la vârsta de 80 de ani. El va fi înmormântat marţi, în cimitirul din Calea Şagului, la Timişoara.