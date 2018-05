​Aproape 73 grame de cocaină, descoperite de poliţiştii de frontieră asupra unui italian pe aeroportul Otopeni

În cauză se efectuează cercetări, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc, fals şi uz de fals, bărbatul fiind reţinut pentru 24 de ore."În data de 5 mai, ora 21.23, la PTF Aeroport Internaţional Henri Coandă, s-a prezentat, pentru a ieşi din ţară, călătorind în direcţia Barcelona-Ibiza, un cetăţean italian, în vârstă de 42 de ani. Cu ocazia efectuării controlului de frontieră, persoana în cauză a prezentat o carte de identitate italiană. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de călătorie, iar în urma verificărilor cu aparatura din dotare s-a stabilit că acesta este fals. Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bărbatului şi al bagajelor. În urma controlului, s-a descoperit în bagajul de cală, disimulată într-o pungă cu haine, o casetă ce conţinea o substanţă de culoare maro ce prezenta mirosul specific al cafelei, iar în interiorul acesteia a fost descoperită o altă pungă ce conţinea o substanţă de culoare albă, în greutate de 72,93 grame. În cadrul primelor verificări, substanţa a reacţionat pozitiv la testul de cocaină", se arată în comunicat.Persoana în cauză a declarat că substanţa este cocaină şi a cumpărat-o pentru consum propriu, plătind suma de 2.000 de euro."În cauză, faţă de cetăţeanul italian se efectuează cercetări, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc, fals şi uz de fals. Totodată, procurorul de caz a emis pe numele bărbatului ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile", se arată în comunicat.