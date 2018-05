UPDATE Un sârb căutat internațional de aproape 30 de ani, pentru genocid, a fost prins la Galați

Sâmbătă, în jurul orei 04.00, în Galaţi-port, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare controlului de frontieră, cetăţeanul sârb Stevan B., în vârstă de 50 de ani, făcând parte din echipajul unei nave sub pavilion Serbia."La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele bărbatului este emisă o alertă Interpol, acesta fiind căutat în vederea arestării şi extrădării, deoarece este cercetat pentru infracţiunea de genocid, săvârşită în perioada septembrie-decembrie 1991", arată Poliția de Frontieră într-un comunicat.Stevan B. a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Galaţi, în vederea luării măsurilor ce se impun, mai precizează Poliția de Frontieră.Cetăţeanul sârb acuzat de crime de război care a fost reţinut sâmbătă de poliţiştii de frontieră din Galaţi a făcut parte dintr-o grupare paramilitară organizată care a participat la acţiuni teroriste, se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de Poliţia Română şi citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, Stevan B., în vârstă de 50 de ani, a avut calitatea de membru în gruparea paramilitară, desfăşurând în perioada 1991- 1995 acţiuni teroriste împotriva etnicilor croaţi şi maghiari."Bărbatul, cetăţean sârb, născut în Croaţia, figura dat în urmărire internaţională, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de crime de război împotriva populaţiei civile, prevăzută de Codul penal croat, infracţiune corespunzând celei de genocid din legea penală română", se precizează în comunicatul Poliţiei Române.Sârbul a fost depistat, sâmbătă, de poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi cu ocazia unui control efectuat pe o navă care naviga pe Dunăre, sub pavilion sârbesc.În scurt timp, el a fost preluat de poliţiştii Biroului Urmăriri din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, verificările efectuate cu privire la acesta relevând faptul că mandatul european de arestare a avut la bază o hotărâre judecătorească emisă de Tribunalul Ţinutului Osijek, din Croaţia.Bărbatul a fost prezentat, sâmbătă, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, care a dispus reţinerea lui, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore.Ulterior, Curtea de Apel Galaţi a emis pe numele acestuia un mandat de arestare provizorie, pentru o perioadă de 15 zile, în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare, emis la data de 5 mai 2018.