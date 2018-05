O mamă singură cu doi copii acuză Hollywood Multiplex  că nu a vrut să-i vândă pachetul Family pentru că nu era și un tată

Eu, mamă singură de mulți, mulți ani, am încercat să o înduplec și să îi explic că și noi, deși nu există decât un adult în ecuație, tot familie ne numim. Că matematică simplă spune că: două bilete pentru copii și doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulți și unul singur de copil…datorită prețului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziții – nu se poate!





Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicațiile mele. Replica ei a fost de milioane: Doamnă, nu înțelegeți că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulți și unul sau doi copii…sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi….





Nu pot să vă explic cât de tare m-au rănit vorbele ei. În primul rând pentru că familia mea – da, o numesc famile indiferent de ce va spune constituția – este una mișto, așa, schioapă de un al doilea părinte cum este ea. Suntem uniți, avem grijă unii de alții, ne iubim și ne respectăm. Locuim împreună sub același acoperiș, ne gospodărim împreună, avem buget comun și împărțim aceleași lucruri. Ba mai mult, avem o legătură de sânge și niște documente care atestă faptul că suntem rude. Nu asta ar trebui să definească, până la urmă, termenul de familie?”, scrie Zdrobiș.

”Ajunsă la casă, am cerut un Pachet Family. Pentru cei care nu știu deja, Hollywood Multiplex are aceste două pachete dedicate familiilor cu unul sau doi copii. The catch is că trebuie să fie o mamă și un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Și să vedeți motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: familia este formată din mamă, tată și unul sau doi copii…. Atât! Și nici măcar nu glumesc! Acesta a fost argumentul…Imaginea cu promoția Pachetelor Family confirmă că se califică doar familiile cu doi adulți. Imaginea a fost ștearsă de la adresa unde Google arată că s-a aflat.HotNews.ro a solicitat un punct de vedere pe adresele de mail ale Hollywood Multiplex, articolul va fi actualizat când vom avea poziția companiei