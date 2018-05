​Ministrul Justiţiei: Voi merge personal la CCR la dezbaterea sesizării privind conflictul Guvern - Preşedinte pe tema revocării şefei DNA

"Pentru soluţionarea conflictului, da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier şi m-a solicitat ca eu să susţin cele stabilite în sesizare", a anunţat Toader.Întrebat care va fi argumentul forte pe care îl va invoca, el a răspuns: "Neconstituţionalitatea, comportamentul şi crearea unui blocaj instituţional între preşedintele României, pe de o parte, ministrul Justiţiei, parte a Guvernului în acelaşi timp".Solcitat să precizeze dacă în opinia sa şeful statului a încălcat Constituţia şi este pasibil de suspendare, el a spus că preşedintele a încălcat Constituţia, acesta fiind şi motivul sesizării Curţii, dar niciodată deciziile Curţii Constituţionale în astfel de cazuri nu au dus la sancţionarea părţii care a generat conflictul."Partea care sesizează CCR un conflict juridic de natură constituţională evident că are convingerea încălcării exigenţelor constituţionale de către partea pe care o reclamă. Noi venim cu argumente, Curtea va decide. Sunt 15 ani de când există competenţa Curţii de a soluţiona astfel de conflicte şi multe dintre ele au fost constatate, dar nu au dus la sancţionarea părţii care a generat conflictul. Să nu mă întrebaţi atunci de ce am solicitat, printre cele 20 de motive în cazul doamnei Kovesi încălcarea Constituţiei faptul că a provocat cele trei conflicte, din care a doua pronunţată de Curte, iar în unul, Curtea a arătat care e conduita de urmat de către DNA, pentru că acolo este vorba despre o încălcare repetitivă a Constituţiei. A fost vorba de trei conflicte, într-un termen foarte scurt, ceea ce înseamnă că avem o altă premisă, o altă ipoteză prin raportarea autorităţilor la Constituţie", a explicat ministrul.Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, în 23 aprilie, că premierul Viorica Dăncilă a semnat în faţa sa sesizarea către Curtea Constituţională privind refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, iar documentul va ajunge la CCR.