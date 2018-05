Klaus Iohannis, despre protocoalele SRI: Cei care le-au semnat să le explice, niciunul dintre ele nu a fost încheiat pe vremea mea

„Știți că n-am comentat (până acum) protocoalele şi n-o să încep astăzi”, a spus inițial președintele.După ce jurnaliștii au insistat că aceste protocoale au fost aprobate inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), for condus de însuși șeful statului, Iohannis a răspuns:„Eu cred că cei care au semnat astfel de protocoale trebuie să și le susțină, sau să le denunțe sau să le explice. Dar acest rol nu pot să îl am eu, niciunul dintre aceste protocoale nu a fost încheiat pe vremea mea”.