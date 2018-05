Ana Blandiana: Doina Cornea a fost, singură, societatea civilă a unei ţări care nu cunoştea încă definiţia acestei noţiuni / Marius Oprea: A avut un curaj care ar putea părea nesăbuit

Scriitoarea Ana Blandiana afirmă că regretata Doina Cornea a fost cea mai puternică forţă morală din România ultimelor două decenii ale secolului XX, reprezentând societatea civilă a unei ţări care nu cunoştea încă definiţia acestei noţiuni.

"A plecat dintre noi spre o lume în care nu va mai fi obligată să protesteze doamna Doina Cornea, fiinţa cea mai fragilă şi cea mai puternică forţă morală din România ultimelor două decenii ale secolului XX. E a fost, singură, societatea civilă a unei ţări care nu cunoştea încă definiţia acestei noţiuni şi timp de două decenii ea ne-a ţinut locul tuturor în faţa Europei şi a lumii întregi. Dumnezeu, în care credea cu fervoare, s-o răsplătească şi să-i dea odihna pe care o merită", a declarat Ana Blandiana pentru Agerpres.

Istoricul Marius Oprea a spus, vineri, că disidenta anticomunistă a reprezentat un exemplu de verticalitate, de putere şi de tărie morală.





"Este o veste tulburătoare, pentru că doamna Doina Cornea a fost un exemplu de verticalitate, de putere, de tărie morală. A avut un curaj care ar putea părea nesăbuit, dacă stăm să ne gândim că a rostit adevăruri extrem de dure pentru regimul comunist, într-o perioadă în care lumea, bineînţeles, că se temea de orice tip de atitudine, se temea, în primul rând, în urma terorii dezlănţuite de Securitate în România", a declarat, pentru Agerpres, Oprea.





Potrivit acestuia, originea curajului Doinei Cornea venea din faptul că era foarte credincioasă şi credea nespus în puterea binelui de a izbândi.





"Or, ceea ce se întâmpla în jurul ei nu semăna deloc cu acest bine la care ea visa. O asemăn, dacă vreţi, cu acel copil din basmul lui Andersen care spune tuturor în gura mare că regele e gol", a adăugat istoricul.





Oprea a mărturisit că a fost unul dintre apropiaţii disidentei şi că lucrează la o carte dedicată acesteia.





"Ştiţi că, în urmă cu 10 ani, a suferit un accident cerebral şi nu a mai primit vizitatori, însă, considerându-mă aproape parte din familie, eu am mai putut s-o vizitez când am avut drum la Cluj. La ultimele întâlniri am stat chiar o săptămână cu doamna Cornea, zi de zi, de vorbă. Am înregistrat acele convorbiri şi aş vrea să vă spun că lucrez şi sper ca, la anul, să pot să închei o carte despre destinul domniei sale şi despre aceste şapte zile petrecute în 'grădina îngerilor'", a precizat istoricul.