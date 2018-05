Presa: BMW-ul cu care a mers Dragnea la mare aparține fermei de porci a fiului său și are ITP-ul expirat / Liderul PSD a refuzat să comenteze

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost la mare , în minivacanța de 1 mai, cu un autoturism BMW seria 7, în valoare de peste 100.000 de euro, care nu figurează în declarația de avere pe care social-democratul este obligat să o publice pe site-ul Camerei Deputaților, conform legii.

Totul a pornit de la faptul că Liviu Dragnea a publicat pe Facebook chitanța prin care demonstra plata rovinietei. Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a spus că a verificat "pe internet" seria şasiului maşinii care apare pe chitanţă, constatând că aceasta corespunde unei maşini BMW seria 7 de ultimă generaţie, de peste 100.000 euro, care nu apare în declaraţia de avere a liderului PSD.



În declarația de avere a liderului PSD figurează un BMWx5, achiziționat în 2009. De asemenea, Dragnea a mai declarat că deține un autoturism Skoda Superb, cumpărat în 2006.

Limuzina pe care șeful PSD o conducea la întoarcerea de pe litoral este înmatriculată în judetul Teleorman și este înscrisă, în acte, pe firma ROMCIP, deținută de fiul său, Valentin Dragnea, scrie Liber in Teleorman Potrivit Arhivei Electronice de Garanții Reale Imobiliare, autoturismul a fost cumpărat în leasing și achitat după numai un an. Valoarea aproximativă a mașinii, fără TVA, depășește 110.000 de euro.De asemenea, sursele Recorder spun că BMW-ul cu numărul de înmatriculare TR 37 HJX nu mai are ITP valabil din 19 aprilie 2018. Conducerea unei mașini fără inspecție tehnică este una dintre cele mai grave abateri pe care le poate comite un șofer.În acest moment, Codul Rutier prevede amenzi între 315 și 700 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii. Recent, legea a fost înăsprită și, din 20 mai, vor intra în vigoare sancțiuni mult mai dure precum suspendarea pe loc a dreptului de a circula și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Contactat de reporterii Recorder, Liviu Dragnea a refuzat să spună dacă mașina pe care o conducea duminică seară are sau nu ITP valabil: ”Bine, mergeți mai departe cu investigația…”. Apoi a închis telefonul.