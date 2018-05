CNAIR începe demolarea imobilelor aflate pe traseul Pasajului Domneşti

Potrivit CNAIR în primă fază are loc demolarea construcţiilor amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domneşti, aflate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) Bragadiru, în conformitate cu autorizaţia de desfiinţare nr. 331/25.04.2018.Activităţile de demolare vor continua şi pe raza localităţilor Clinceni, Domneşti şi în Sectorul 6 Bucureşti, după obţinerea autorizaţiilor de desfiinţare pentru construcţiile aflate pe viitorul amplasament al pasajului Domneşti.”Proprietarii construcţiilor au fost notificaţi încă de anul trecut că sunt supuşi procedurii e expropriere, iar la începutul acestui an sumele cuvenite au fost depuse în conturile deschise la CEC, pe numele acestora, conform legii. În cazul în care anumiţi proprietari vor refuza să părăsească imobilele, CNAIR S.A. se va vedea nevoită să apeleze la măsura legală a executării silite”, precizează CNAIR.Potrivit companiei, astfel de situaţii ar duce, însă, la perturbarea construcţiei Pasajului Domneşti, proiect de utilitate publică, destinat decongestionării traficului rutier pe centura Capitalei şi pe ruta Prelungirea Ghencea-Domneşti.Pasajul suprateran de la Domneşti, configurat sub formă de sens giratoriu suspendat, va fi construit la intersecţia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 şi Centura Bucureşti şi are ca scop fluidizarea traficului rutier în zonă.Construcţia acestui pasaj, cu o lungime de 374 de metri, va costa peste 91 de milioane de lei, fără TVA şi are ca termen de finalizare 24 de luni de la începerea lucrărilor.