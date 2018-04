Tribunalul Bucureşti a decis începerea judecăţii în dosarul în care fosta şefă a AEP Ana Maria Pătru este acuzată că a primit mită 600.000 de euro de la firma Siveco

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au au respins vineri cererile formulate de avocaţii Anei Maria Pătru privind legalitatea sesizării instanţei."Admite cererea de sesizare a CCR (art 97 alin2 lit d si art 103 alin 2,3 cu ref la art 114-115 cpp). Respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării inatanţei. Dispune începerea judecăţii", este decizia Tribunalului Bucureşti, potrivit news.ro.Potrivit deciziei magistraţilor, Curtea Constituţională va fi sesizată asupra articolelor din Codul de procedură penală privind declaraţiile martorilor ca mijloace de probă.În acest dosar, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată în decembrie 2017 pentru trafic de influenţă în formă continuată (două acte materiale) şi spălare a banilor.Potrivit procurorilor DNA, în perioada aprilie-mai 2013, Pătru a pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de un milion de euro, iar la sfârşitul lunii iulie 2013 i-a cerut aceleiaşi persoane două ceasuri de lux (un ceas de damă în valoare de 49.700 lei şi un ceas bărbătesc în valoare de 58.500 lei), lăsând să se creadă că are influenţă asupra directorului unei instituţii publice cu atribuţii de control şi a promis că-l va determina să soluţioneze în mod favorabil o investigaţie care privea firma de software. Fosta şefă a AEP a primit de la reprezentantul firmei de software, în perioada iulie 2013 - martie 2014, suma totală de 600.000 euro (în cursul lunii iulie 2013 suma de 400.000 euro, sumă remisă şi primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un instrument de scris aceeaşi marcă; la sfârşitul lunii noiembrie 2013 suma de 100.000 euro şi în cursul lunii martie 2014 suma de 100.000 euro). În 30 iulie 2013, ea a primit şi două ceasuri de lux în valoare de 49.700 lei, respectiv de 58.500 lei.În perioada 26 iulie 2013 – 2 noiembrie 2016, Ana Maria Pătru a achiziţionat din suma primită, pe numele unei rude, un teren în suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi la Voluntari, în valoare de 130.000 euro, precum şi un apartament în Constanţa, pentru care a plătit suma de 80.000 euro (din care 75.000 euro au fost achitaţi, în numerar, cu titlu de avans, diferenţa de preţ în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar), şi această locuinţă fiind luată tot pe numele unei rude. De asemenea, în perioada 2014-2016, ea a făcut investiţii în sumă totală de 437.314,13 de euro, ridicându-şi pe terenul din oraşul Voluntari un imobil, pe care l-a şi amenajat şi dotat. De asemenea, ea a făcut din banii primişi şi investiţii în apartamentul din Constanţa."La data de 05 decembrie 2016, inculpata Pătru Ana Maria a formulat şi înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie un denunţ privind existenţa unei infracţiuni de trafic de influenţă, pretins comisă de directorul instituţiei publice la care am făcut referire mai sus, cunoscând că acesta este nereal. Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, Pătru Ana Maria a recunoscut că denunţul – obiect al infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, reţinută în sarcina sa, este mincinos. Pentru infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare – astfel cum a fost recunoscută de către inculpată, s-a dispus, în timpul urmăririi penale, disjungerea cercetărilor şi formarea unui dosar separat", afirmă procurorii DNA.În acest dosar a fost instituit sechestru asupra bunurilor cumpărate de Pătru din banii primiţi mită.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă a controlului judiciar şi măsurile asigurărorii.Ana Maria Pătru a fost plasată sub control judiciar în acest dosar în 27 septembrie 2017. Ea susţinea că este victima uni denunţ mincinos făcut de Irina Socol, cu care a avut o relaţie de prietenie.