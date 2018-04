VIDEO LIVE TEXT Protest în Piața Victoriei din Capitală. Oamenii solicită demisia premierului Dăncilă: „Vasilica nu uita, România nu-i a ta”

Peste patru sute de persoane protestează, vineri seară, în Piața Victoriei din București, împotriva Guvernului, după un apel făcut pe Facebook de comunitățile Reușim şi Rezistenții din Piața Victoriei în cadrul evenimentului intitulat "Cerem demisia incompetentei VV Dăncilă!". Oamenii scandează ”Demisia”, ”Vasilica nu uita, România nu-i a ta" și "Go, go, go, Dragnea la bulău!"

La 19.15 aproximativ 150 de oameni erau adunați în Piața Victoriei și scandau "Demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Ieși afară, javra ordinară!", "Ieșiți cu noi, vă fură și pe voi!"

Ce scriu inițiatorii pe pagina de Facebook a evenimentului:

"Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.

Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnirea stabilita la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.

Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate.





"In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi.





Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.

Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a declarat seful statului."

20.08 Aproximativ 450 de persoane sunt acum în Piață.Sunt circa 350 de persoane acum. Se scandează "Nu vrem să fim conduși de hoți" și "Justiție, nu corupție!"Oamenii au ridicat în mâini o pancartă cu mesajul ”Ministerul Apărării Infractorilor” ca reacție la apariția jandarmilorJandarmii au ajuns și ei în Piața și au montat garduri în jurul zonei unde s-a adunat mulțimeaCirca 250 de persoane sunt acum în Piață, potrivit numărătorii reporterului Hotnews.ro aflat la fata locului. Oamenii scandează : "Vasilica nu uita, România nu-i a ta" și "Go, go, go, Dragnea la bulau!"