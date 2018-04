Iaşi: Protest spontan al angajaţilor penitenciarului din judeţ

Aproximativ 60 de angajaţi ai Penitenciarului Iaşi au declanşat, vineri, un protest spontan în faţa unităţii, fiind nemulţumiţi de o decizie a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) privind detaşarea unor angajaţi ai instituţiei, relatează Agerpres.

Preşedintele sindicatului din Penitenciarul Iaşi, Dorin Scarlii, a declarat, pentru Agerpres, că nemulţumirea angajaţilor vine după ce conducerea ANP a hotărât detaşarea a 18 angajaţi ai unităţii ieşene la Penitenciarul Vaslui, începând cu 1 mai 2018.

"ANP a cerut o analiză asupra numărului de deţinuţi şi angajaţi ai Penitenciarului Iaşi iar noi, conducerea Penitenciarului Iaşi şi eu ca reprezentant al angajaţilor, am analizat foarte atent şi a reieşit că nu avem personal detaşabil. După două zile a venit o altă adresă prin care ANP a cerut să facem o analiză riguroasă la prima analiză. Am reluat analiza şi a reieşit acelaşi lucru, că nu avem personal detaşabil. Cu toate acestea ne-am trezit cu decizia ANP prin care 14 subofiţeri operativ şi patru ofiţeri sunt detaşaţi, de la 1 mai, la Penitenciarul Vaslui. Cei din ANP nu au ţinut cont de nimic din ce am motivat noi. Din acest motiv, colegii noştri au protestat spontan în momentul în care s-a ieşit din tură dimineaţă", a afirmat liderul de sindicat din Penitenciarul Iaşi.

El a adăugat că tot de la 1 mai, şapte colegi vor pleca la cerere din Penitenciarul Iaşi, ceea ce adânceşte criza de personal.

"Noi avem 400 de zile de concediu neefectuate din anul 2017 şi peste 4.000 de ore de muncă suplimentare. Când le vor mai putea lua colegii mei? Detaşările nu rezolvă problema din sistem, ci trebuie făcute angajări pentru că avem un deficit de câteva mii de oameni. La Penitenciarul Iaşi avem 411 angajaţi dar jumătate dintre ei nu sunt personal operativ, neavând contact direct cu persoana privată de libertate", a spus Scarlii.

Conform acestuia, dacă cei din conducerea ANP nu revin asupra deciziei de detaşare, sindicatul pe care îl reprezintă va depune o solicitare la Primăria Iaşi pentru organizarea unui miting de protest la care vor fi prezenţi şi sindicalişti din celelalte penitenciare.